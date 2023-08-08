Небезпечну недугу виявили в домашнього улюбленця

В Чернівцях через виявлений сказ у домашнього собаки карантин оголосили на п'ятьох вулицях. Небезпечну недугу в тварини зафіксували 7 серпня. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія затвердила заходи, щоб ліквідувати вогнище захворювання та не допустити його поширення на іншу територію.

Хвору тварину на сказ виявили на одній з вулиць Чернівців. Спеціалісти обстежили прилеглу територію і визначили, що п'ять вулиць обласного міста входять в загрозливу зону поширення небезпечної хвороби. При Чернівецькій районній військовій адміністрації провели позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

«Члени комісії прийняли рішення накласти карантинні обмеження на приватне господарство, де зафіксовано випадок сказу. Зокрема, затвердили план ветеринарно-санітарних комплексних заходів з ліквідації вогнища захворювання та недопущення його поширення. Загрозливими визначені зони вулиць Смотрицька, Кобзарська, Таджицька, Тиха, Січових Стрільців в м. Чернівці», – повідомили в Чернівецькій районній військовій адміністрації сьогодні, 8 серпня.

Жителів прилеглих вулиць попросили повідомляти про всі випадки неприродної поведінки тварин до державних установ ветеринарної медицини Чернівецької області. Якщо сказ виявлять в інших тварин, територію карантину розширять на мікрорайон.