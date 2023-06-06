На Хмельниччині бездомний кіт напав на неповнолітню дівчину. Як виявилось згодом, тварина була хвора на сказ. Через інцидент у Летичеві та інших прилеглих селах запровадили карантинні обмеження, дівчина ж наразі проходить лікування.

Як повідомили у Летичівській селищній громаді, інцидент стався 29 травня в селищі Летичів. На територію одного з приватних будинків забіг бездомний кіт, накинувся на неповнолітню дівчину та наніс їй подряпини.

«При дослідженні відповідного матеріалу в Хмельницькій регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби встановлено захворювання кота на сказ. Травмованій дівчині надається допомога в КНП "Летичівська багатопрофільна лікарня"», – йдеться у повідомленні.

Через цей інцидент у зоні 5 кілометрів навколо місця виявлення тварини запроваджено карантинні обмеження. Йдеться про Летичів, а також села Горбасів і Рудня Летичівської громади.

Ветеринари також проводять подвірні обходи та щеплюють всіх тварин проти сказу. Мешканці, які не мають можливості вакцинувати свою тварину в день обходу спеціалістів по дворах, можуть доставляти кота чи собаку у Летичівську дільничну лікарню ветеринарної медицини за адресою вулиця Героїв Крут, 16 з 9:00 до 16:00, крім неділі.

Додамо, що сказ – інфекційне захворювання, джерелом якої є заражені тварини. Зараження на сказ відбувається під час укусу, а також коли слина хворої тварини потрапляє на пошкоджені ділянки шкіри чи слизові оболонки. Без лікування хвороба спричиняє смерть.