У Ланівцях на Тернопільщині корова заразилась сказом. Тварина протягом трьох днів не їла, стала агресивною, неадекватно поводилась. Корова померла від недуги на третю добу після появи перших симптомів. Як вважають спеціалісти, вона заразилась хворобою від лисиці.

Діагноз підтвердили у лабораторії 28 серпня, повідомляє «Суспільне». Як зазначив начальник Лановецького управління Держпродспоживслужби Олександр Міняйло, першим симптомом хвороби у корови стала відмова від їжі.

«Тварина відмовилася від корму, пропав удій, проблеми травлення і пригнічення, потім, буквально до доби з’являється слинотеча і безупинне ревіння. Агресія, тварина падала, вставала, головою впиралася в ґрунт. І в такому стані на третю добу згинула», – зазначив він на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Імовірно, корова заразилась сказом від лисиці. Саме вони в більшості випадків є носіями цієї хвороби. «Прийняли рішення, щоби єгерська служба контролювала популяцію лисиць. Кількість тварин на сьогодні зросла у зв’язку з тим, що не було проведено санітарного відстрілу в кінці лютого, оскільки почався воєнний стан, почалася війна, і полювання зараз заборонено. Треба посилити роботу серед територіальних громад, щоб активніше вакцинували тварин у домашньому господарстві», – зазначив керівник Держпродспоживслужби Тернопільщини Ігор Рогальський.

Епідеміологи виявили чотирьох контактних людей, їх всіх провакцинували. Загалом протягом 2022 року на Тернопільщині зафіксували 14 випадків сказу серед тварин. З них чотири підтвердили саме у Лановецькій громаді.