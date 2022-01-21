В урочищі «Бабин ніс» мисливець вполював лисицю, згодом у неї лабораторно підтвердили сказ

У громаді Камінь-Каширського району на Волині підтвердили випадок сказу в лисиці. Тварину вполював місцевий мисливець. Відтак на території урочища «Бабин ніс» Видричівського старостинського округу ввели карантинні обмеження. Наразі карантин також триває у іншому населеному пункті району – селищі Маневичі, де виявили два випадки захворювання.

Як повідомляє Камінь-Каширська РДА, випадок сказу на території Видричівського старостинського округу підтвердила лабораторія Держпродспожислужби 19 січня. Зазначається, що місцевий мисливець вполював хвору на сказ лисицю в урочищі «Бабин ніс». Відтак територію урочища визнали неблагополучною та ввели на ній карантинні обмеження.

На території Камінь-Каширського району, у селищі Маневичі, вже діє карантин через два виявлені випадки сказу. Перший випадок підтвердили 31 грудня, тоді недугу виявили у пса, який вкусив свою власницю. Вже 17 січня хворобу виявили у домашнього кота.

Додамо, що в Україні головним джерелом сказу є лисиця. Хвора тварина здатна пробігати за добу 10-15 км та контактувати з іншими тваринами, таким чином, передаючи захворювання. Тварина, заражена збудником сказу, спершу поводиться надто мляво, а згодом, навпаки, може почати поводитись надто агресивно.