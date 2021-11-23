Сказ виявили у кота, який забіг на чуже подвір'я і почав атакувати собаку

У селищі Іваничі на Волині запровадили карантин через скаженого кота. За інформацією Володимир-Волинської РДА, це вже третій випадок цієї хвороби, виявлений у районі протягом листопада. Недугу виявили у кота, який забіг на чуже подвір'я і почав атакувати собаку. Представники ветслужби проведуть вакцинацію домашніх тварин, аби запобігти поширенню недуги.

Про випадок сказу у селищі Іваничі повідомила прес-служба Володимир-Волинської РДА у вівторок, 23 листопада. Зазначається, що це вже третій випадок хвороби, виявлений у листопаді 2021 року в Володимир-Волинському районі. Щодо перших двох інцидентів інформації немає, але щодо третього відомо, що сказ виявили у кота.

Тварину помітили господарі одного з будинків у Іваничах. Агресивний кіт забіг на подвір'я і почав атакувати собаку. Незабаром цього ж кота знайшли мертвим неподалік двору. Лабораторна експертиза підтвердила підозри господарів – тварина дійсно була заражена сказом.

Аби уникнути поширення недуги, представники ветслужби проведуть вакцинацію всіх домашніх тварин у господарстві. Також проведуть обхід інших вулиць, аби провести вакцинацію.

«Спеціалісти лісомисливського господарства незабаром розпочнуть відстріл лисиць, біоматеріали з яких стовідсотково досліджуватимуть у епідлабораторії, – таким чином визначать рівень імунітету до сказу диких тварин, які були провакциновані місяць тому шляхом розкидання над лісами вакцини із літаків», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в Україні головним джерелом сказу є лисиця. Хвора тварина здатна пробігати за добу 10-15 км та контактувати з іншими тваринами, таким чином, передаючи захворювання. Тварина, заражена збудником сказу, спершу поводиться надто мляво, а згодом, навпаки, може почати поводитись надто агресивно.