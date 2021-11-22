На початку листопада у Луцьку стався випадок, коли чоловік ненароком задушив собаку, що напав у парку на його кокер-спаніеля. ZAXID.NET дізнався, як поводитись, якщо ви зустрілись з агресивно налаштованою твариною, що допоможе зменшити ризик бути покусаним і як діяти, якщо чужий собака нападає на вашого улюбленця.

Перше правило «собачого» клубу – впевненість

Причини собачої агресії можуть бути найрізноманітнішими, та якщо агресія викликана не сказом, дати собі раду вийде.

Кінолог ЛКП «Лев» та Кінологічного центру «ДОК» Володимир Вань говорить, що розвиток конфлікту між людиною і агресивно налаштованою собакою залежить передусім від людини, а не від тварини.

«Поведінка залежить не від собаки, що проявляє агресію, а від темпераменту людини, яка приймає конфлікт. У кожного буде своя реакція. Правила – це теорія, а у випадку конфлікту ми діємо інстинктивно – інстинкт самозбереження відключає всі інші», – пояснює він.

Та все ж є правила, застосування яких може допомогти вийти з конфлікту з твариною без укусів чи принаймні мінімізувати травми.

Перш за все, говорить Володимир Вань, потрібно бути впевненим у своїх діях – якщо у людини від страху трусяться коліна і вона діє невпевнено, це збільшує імовірність нападу агресивно налаштованого собаки.

«Якщо ви взяли, наприклад, камінь, але не впевнені, що зможете кинути його в сторону тварини, то собака це відчує і продовжить нападати», – каже кінолог.

Один на один

У випадку, якщо ви зустріли агресивно налаштованого собаку, що цілеспрямовано біжить на вас і лає, у першу чергу потрібно спокійно зупинитись і взяти щось в руки – палицю, сумку чи навіть шапку – та впевнено витягнути руку з цим предметом, якщо собака підійшла до вас ближче, ніж на метр.

«Зазвичай, це зупиняє собаку, а якщо ні, то вона нападе на цей предмет, а не на вас», – говорить Володимир Вань і додає, що такі дії швидко зводять конфлікт нанівець, тварина лякається і втрачає інтерес.

Кілька на одного

Якщо до вас наближається зграя не надто дружелюбних псів, то тут шанси бути покусаним суттєво зростають. Тут на допомогу прийде камінь або щось схоже, якщо обійти зграю неможливо.

«Собаки побачать, що людина нахилилась, взяла камінь і замахнулась – і відступлять, це їх відлякує (якщо діяти впевнено – памятаймо). Та якщо все ж собаки атакують, треба кликати на допомогу. Хоча у Львові практично немає зграй», – каже Володимир Вань.

Напад на друга

Найчастіше собаки проявляють агресію не до людини, а до інших собак. І тут, говорить кінолог, власники тварин зазвичай роблять одну серйозну помилку – хапають свого собаку за ошийник чи холку і притягують до себе. Так робити не можна в жодному разі – навіть якщо ваш собака значно менший за нападника.

«Не треба заважати своїй собаці відреагувати на конфлікт, навпаки, треба допомогти їй. Якщо тягнути і притуляти її до себе, це обмежить її в рухах. У Львові був випадок, коли дівчина гуляла зі своїм акітою, а на них кинувся німецький вівчур. Дівчина тримала свого собаку за ошийник, що дало змогу вівчуру вкусити акіту ззаду, собаці стало боляче і вона від стресу вкусила за ногу свою власницю. Собаці треба дати змогу захистити себе», – пояснює кінолог.

Якщо у вас маленький собака, то найкраще взяти її в руки і втекти. Але така можливість трапляється рідко.

«Якщо тікати не випадає, то не варто брати собаку на руки, адже так ви обмежите себе в рухах і не зможете захиститись якимось предметом – палицею, сумкою. До того ж, велика собака розцінить малого песика у ваших руках як здобич і продовжить нападати», – говорить Володимир Вань.

Якщо агресивний собака не має сказу, від якого хвора тварина діє неконтрольовано, то до укусів доходить рідко, каже кінолог. Швидше за все, нападник підбіжить, понюхає вашого собаку, погарчить і піде.

«Іноді великі собаки кладуть голову на холку малим – це знак домінації, і коли нема супротиву, ви не забираєте собаку, то великий пес піде», – додає Володимир Вань.

Брейк!

Якщо ж дві собаки зчепились між собою, то щоб розборонити їх, теж потрібно діяти за правилами.

«Не можна тягнути їх за ошийник чи холку – потрібно тягнути за задні лапи. Також їх можна чимось накрити, тією ж курткою – різка зміна освітлення впливає на собак. Якщо є вода, то можна розлити собак нею», – пояснює кінолог.

Якщо собака таки вкусив

Якщо уникнути укусу не вдалось і собака вчепився у вашу руку чи ногу і тримає її зубами, то, говорить Володимир Вань, не потрібно шарпати руку чи ногу, намагаючись вирвати її зі зубів тварини.

«Інакше замість просто дірок від укусу у вас буде рвана рана, лікування і загоєння якої проходять значно складніше», – пояснює він.

Якщо тварина вкусила чи принаймні подряпала вас, тоді потрібно ретельно промити рану водою з милом упродовж 15 хвилин чи хоча б просто водою і терміново звернутись до лікаря, аби убезпечити себе від зараження сказом. Сказ – це 100% смертельне захворювання. Можливо, собака, що напав на вас, був здоровим, але бути впевненим у цьому, особливо, якщо тварина невідома, ви не можете. За словами дитячого травматолога Віктора Кірейка, у 99% випадків зараження сказом відбувається через укуси домашніх собак, а інкубаційний період захворювання може становити від 2-3 місяців до року.

Отже, після укусу тварини потрібно звернутись у травмпункт, де вам мають ввести або антирабічний імуноглобулін (якщо рана велика і глибока та розташована близько до голови), або одразу розпочати курс антирабічної вакцинації. Після першої дози вакцина вводиться на 3, 7, 14 і 28 дні від початку. Якщо є можливість спостерігати за собакою, що вас вкусив, і за 10 днів у нього не виявлено ознак сказу, то вакцинація припиняється.

Не чекати

Часто люди, які звернулись у травмпункт чи лікарню зі скаргою на укус, отримують відповідь про те, що потрібно зачекати і поспостерігати за твариною. У такому випадку варто знову зібрати усю свою впевненість і наполягати на якнайшвидшому початку антирабічної вакцинації, адже зволікання може коштувати вам життя. У випадку відмови лікаря вакцинувати вас можна посилатись на наказ МОЗ №205 від 15 квітня 2004 року, рекомендації ВООЗ, інструкції до вакцин, що є в Україні, та інструкції до антирабічного імуноглобуліну. До слова, вагітним жінкам, яких вкусив собака, можна вводити вакцину, про що йдеться в інструкції до препаратів.

Якщо це не спрацювало, вимагайте письмову відмову у вакцинації і звертайтесь із нею до головного лікаря медзакладу. Коли ж і тут – відмова, що малоймовірно, потрібно звертатись на гарячу лінію МОЗ, а також міського і обласного управління/департаменту здоров'я.

Важливо також знати і те, що на сказ хворіють і, відповідно, можуть ним заразити, усі ссавці, тож уникайте контактів із будь-якими незнайомими тваринами, навіть якщо це мила білочка чи їжачок.