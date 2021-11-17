Залізничний районний суд вирішив конфіскували у львів'янки чорного лабрадора за те, що він вкусив за ногу пасажирку погано припаркованого автомобіля. Машина перекрила виїзд з подвір'я, і між пасажиркою та власницею тварини Любов'ю П., яка не змогла виїхати з двору, виник конфлікт. Суперечка завершилась викликом поліції і пасажирка автомобіля заявила, що її вкусив собака Любові П. Цю справу розглянув суд, який визнав винною власницю тварини, оштрафував її та конфіскував тварину.

У матеріалах справи вказано, що випадок трапився 13 серпня о 21:00 на вул. Ясній у Львові. Лабрадор, який належить львів’янці Любові П., вкусив за ногу пасажирку автомобіля, що заблокував виїзд з двору.

Постраждала жінка у суді розповіла, що того дня вона із зятем під'їхали до кафе «Купава», зять пішов в кафе, а вона залишилася чекати в автомобілі. За словами жінки, до автомобіля підійшов чоловік та почав вимагати забрати автомобіль. Вона заявила, що водій машини незабаром повернеться і від’їде. Після цього чоловік начебто відійшов і незабаром повернувся з собакою, який вкусив її за ногу. За словами жінки, після цього випадку вона три тижні перебувала в лікарні і планує подавати цивільний позов про відшкодування компенсації за лікування.

За словами постраждалої, на місце одразу прийшла власниця собаки Любов П., яка пропонувала показати щеплення собаки і сказала не переживати, бо «собака вкусила тільки її і більше нікого кусати не буде».

Власниця лабрадора на кличку «Лаккі» Любов П. в суді заперечила свою провину і розповіла власну версію подій. За словами жінки, того вечора вона не змогла виїхати з подвір’я, оскільки на виїзді запаркувався автомобіль. Жінка попросила пасажирку машини від’їхати, і між ними виник конфлікт. За словами Любові П., під час словесної перепалки пасажирка раптово почала кричати, що її вкусив собака. Любов П. заявила, що насправді в цей момент собака був у вольєрі. Чоловік Любові П. підтвердив її версію у суді.

Суддя Залізничного райсуду Богдана Гедз, розглядаючи цю справу, не знайшла доказів словам Любові П. і визнала її винною у неналежному утриманні тварини. Суд оштрафував власницю лабрадора на 85 грн і конфіскував у неї тварину. На цю постанову суду ще можна подати апеляцію.