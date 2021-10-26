Той-тер’єри належать до декоративних порід – це маленькі собаки, зріст яких не перевищує 20-28 см, а середня вага становить 2 кг

Стрийський міськрайонний суд Львівщини постановив конфіскувати собаку декоративної породи той-тер’єр, яка покусала 17-річну дівчину. Власниці собаки Діані Сливчук також доведеться заплатити 85 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, ввечері 11 серпня у дворі біля магазину «Перлина» Діана Сливчук залишила свою собаку породи той-тер’єр на кличку «Рижуля» без намордника та повідка. Той-тер’єри належать до декоративних порід – це маленькі собаки, зріст яких не перевищує 20-28 см, а середня вага становить 2 кг.

Коли собака була без нагляду, вона почала гавкати та вкусила за ногу 17-річну дівчинку, яка проходила повз. У постанові суду не вказано, які травми отримала дівчина, але оскільки той-тер’єри – це маленька собака, то вона ймовірно сильно не постраждала.

Дослідивши матеріали справи, суддя Василь Бораковський визнав власницю собаки Діану Сливчук винною у порушенні правил тримання собак. Її оштрафували на 85 грн з конфіскацією собаки. Вона також має сплатити 454 грн судового збору. Ця постанова ще може бути оскаржена.

Додамо, що тварину має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.