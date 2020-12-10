Йорк (ліворуч) та шпіц (праворуч) належать до декоративних порід собак, вага яких не перевищує 5 кг

Личаківський районний суд Львова розглядав справу про бійку двох декоративних собак. Власника йоркширського тер’єра, який покусав шпіца, оштрафували на 85 грн.

Як вказано у постанові суду за 7 грудня, бійка двох декоративних собак (їх вага не перевищує 5 кг) трапилась 10 жовтня на вул. Ольжича біля будинку №6. 31-річний львів’янин разом із йорком прийшов до свого друга, який живе у приватному будинку на вул. Ольжича. Він залишив собаку у дворі, а сам зайшов у будинок. Почувши гавкіт, він побачив, що йорк вибіг на вулицю та почав кидатись на чоловіка зі шпіцом, які проходили повз будинок.

У суді власник йорка розповів, що вийшов з будинку, щоб забрати свого собаку, але погано закрив двері і за ним вибігла вівчарка його друга. Львів’янин пояснив, що йому довелось тримати вівчарку і у цей час його собака покусав шпіца. Після цього власник шпіца написав заяву в поліцію.

Справу про бійку двох декоративних собак розглядав суддя Назар Стрепко. Він присудив 85 грн штрафу власнику йорка за порушення правил утримання собак. Львів’янин також має сплатити 420 грн судового збору.