Пітбулю вистачило одного укусу, щоб загризти собаку породи бівер йорк

Тернопільський суд оштрафував місцевого мешканця на 85 грн і конфіскував пітбуля за напад на бівер йорка. У постанові суду вказано, що напад пітбуля стався ще влітку цього року на дитячому майданчику. Внаслідок сутички, яка відбувалася на очах у власниці собаки, бівер йорк загинув.

Про рішення суду у понеділок, 1 листопада, повідомила прес-служба Тернопільського апеляційного суду, який підтвердив законність рішення суду першої інстанції.

Під час судового розгляду постраждала жінка розповіла, що напад пітбуля стався наприкінці липня, коли вона з донькою та собакою відпочивали на дитячому майданчику. Неподалік майданчика жінка помітила тернополянина, який вигулював двох пітбулів без намордників. Через якийсь час один з пітбулів кинувся на бівер йорка і почав його шматувати. Жінка намагалася дістати свого собаку, однак пітбуль відпустив йорка лише тоді, коли той помер.

Власник бійцівської собаки на судове засідання не з’явився, а його адвокат заявив, що чоловік відкидає усі звинувачення і не вбачає у тому, що собака загриз чужого улюбленця, ніякого адміністративного правопорушення. Однак 30 вересня Тернопільський міськрайонний суд оштрафував чоловіка за вигул собак без намордника та додатково зобов'язав конфіскувати пітбуля.

Тернополянин подав апеляцію на таку постанову, але суддя Апеляційного суду Тернопільської області Лілія Делікатна підтвердила законність рішення першої інстанції і зобов'язала конфіскувати у чоловіка собаку.

«Вина Володимира К. підтверджується протоколом про адмінправопорушення, письмовими поясненнями потерпілої Лариси П., відеозаписом із нагрудних відеокамер поліцейських. Зокрема, на відеозапису Володимир К. не заперечував, що вигулював своїх собак без намордників, при цьому підтвердив, що одна із них завдала смертельні ушкодження бівер йорку потерпілої. Також апеляційний суд вказав, що вигул бійцівських собак, до яких належить і пітбуль, повинен бути лише в намордниках, оскільки власники собак цієї породи підлягають обов’язковому страхуванню за шкоду, що може бути заподіяна третім особам», – йдеться у повідомленні прес-служби Апеляційного суду Тернопільської області.

Власника пітбуля зобов'язали також сплатити 85 грн адмінштрафу та 454 грн судового збору.