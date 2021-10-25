В селі Терпилівка Скориківської територіальної громади в Тернопільському районі 24 жовтня в пожежі загинуло 2 тис. курей. Вогонь за лічені хвилини охопив одну із господарських будівель на приватному подвір'ї. Загоряння розпочалося з місця, де складували тюки соломи, і швидко перекинулося на великий курник. В результаті пожежі загинуло 2 тис. курей.

«Пожежа господарської будівлі виникла о 16:29 у с. Терпилівка Скориківської територіальної громади Тернопільського району. На місце загоряння викликали рятувальників чергового караулу 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття на площі 240 м кв., 150 тюків соломи, речі домашнього вжитку та господарський реманент, пошкоджено покриття на площі 120 м кв., а також загинуло 2000 голів птиці (курей)», – повідомляють в ДСНС Тернопільщини.

До гасіння пожежі також залучили місцеву пожежну команду с. Кошляки Скориківської територіальної громади. На щастя, в вогні люди не постраждали. А під час гасіння врятовано одну будівлю.