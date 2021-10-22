Вогонь усю ніч гасили з пожежних автоцистерн

Масштабну пожежу сухої трави виявили у полях Сарненського району на Рівненщині 21 жовтня. З квадрокоптерів рятувальники оцінили загальний масштаб пожежі — близько 50 гектарів. До ранку 22 жовтня вогонь вдалося локалізувати. Загрози перекидання на ліс, житлові будинки та у бік українсько-білоруського кордону немає. За фактом знищення рослинності поліцейські відкрили кримінальне провадження і розшукують причетних до займання осіб.

Польову пожежу виявили поблизу сіл Єльне, Вежиця та Великий Черемель Сарненського району. З квадрокоптерів було встановлено, що горить суха трава на площі близько 50 га. Гасіння тривало усю ніч. Було залучено 21 одиницю пожежної та спеціальної техніки, близько 70 рятувальників.

Як розповів ZAXID.NET речник Головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник, через сильний вітер була загроза перекидання вогню на житлові будинки, але на ранок 22 жовтня вогонь вдалося локалізувати. «Продовжує тліти у важкодоступних болотистих місцях, але загрози поширення вогню на ліс, на житлові будинки та у бік державного кордону уже немає. Припускаємо, що загорілося не без вини людей, а з якої саме причини — невідомо», — сказав Дмитро Мельник.

На щастя, від вогню ніхто не постраждав. За ситуацією продовжують спостерігати працівники ГУ ДСНС України у Рівненській області. Найчастіше такі пожежі виникають через випалювання сухої трави або спалювання опалого листя. За фактом знищення зелених насаджень та рослинності на великій площі поліція відкрила кримінальне провадження. У рамках розслідування правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до пожежі.