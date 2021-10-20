Сміттєзвалище почало горіти ввечері 19 жовтня

У районному місті Бучач на Тернопільщині пожежники вже другу добу не можуть загасити міське сміттєзвалище. Про пожежу на сміттєзвалищі повідомили ввечері середи, 19 жовтня. За інформацією місцевого ДСНС, станом на обід 20 жовтня вогонь не вдалося повністю загасити.

Перші повідомлення про пожежу від місцевих з'явилися ввечері 19 жовтня. Мешканці Бучача, які проживають неподалік сміттєзвалища, одразу викликали на місце рятувальників.

«19 жовтня о 19:54 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення, що у м. Бучач на вул. Бариській виникла пожежа сміття на території полігону твердих побутових відходів на площі 0,25 га, що належить Бучацькому комбінату комунальних підприємств. На гасіння пожежі направлено чергові караули 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Зубрець», – повідомляє ДСНС Тернопільщини.

До 21:20 пожежникам вдалося ліквідували відкриту пожежу на сміттєзвалищі, проте рятувальники зауважили, що дим все одно виділяється по всій площі пожежі, що може свідчити про горіння в глибині смітника.

«У зв’язку з небезпекою проведення робіт гасіння пожежі продовжено 20 жовтня о 08:00. Для моніторингу ситуації на місці пожежі в нічний час було організовано пост спостереження з представників комбінату комунальних підприємств», – додають в рятувальній службі.

Станом на 14:30 середи, 20 жовтня, ліквідація пожежі на сміттєзвалищу в Бубачі триває.