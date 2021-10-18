Поліцейський Володимир Стадник, який врятував двох людей з пожежі

У селі Солиги біля Новояворівська вночі загорівся будинок, де перебували троє людей. Двоє – 84-річна жінка та її син з інваліднісю не могли самі вибратися звідти. Поліцейський, який випадково помітив вогонь, врятував матір та її сина, винісши їх на руках з палаючого будинку, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 18 жовтня.

Пожежа виникла у селі Солиги близько опівночі з суботи на неділю, 17 жовтня. Майор львівської поліції Володимир Стадник саме гостював у своїх родичів, які мешкають у тому ж селі.

Вночі поліцейський помітив, як горить сусідній будинок. Володимир Стадник прибіг на допомогу. В дворі біля будинку стояла жінка, яка повідомила поліцейському, що всередині будинку залишились її 84-річна матір та брат, у якого інвалідність, і вони самотужки не можуть вибратися з пожежі.

Вогонь повністю знищив будинок, де жили матір-пенсіонерка і її двоє дітей (фото поліції)

Тоді майор поліції вибив у вікні шибку та заліз в охоплений вогнем будинок. Володимир Стадник виніс на руках з пожежі пенсіонерку, а потім повернувся та врятував її сина.

Потерпілих забрали медики, які приїхали на виклик.