Вигляд з висоти на міст у Пустомитах, де намагався скоїти самогубство 34-річний чоловік

У середу ввечері, 2 червня, аби врятувати самогубця, пустомитівські поліцейські перекривали міст при в’їзді у місто. Переговори з чоловіком, який хотів стрибнути вниз з моста над колією, тривали понад чотири години. З власних джерел ZAXID.NET відомо, що самогубця вдалося врятувати.

34-річний мешканець Пустомитів намагався покінчити з собою стрибнувши з мосту, що пролягає над залізничною колією, на контакту мережу. Поліцейські на чотири години перекрили рух транспорту на мості і почали вести з чоловіком переговори.

Як відомо ZAXID.NET з власних джерел у поліції, переговори з самогубцем тривали чотири години – від 21:30 і до 00:30. Не стрибати з мосту чоловіка переконував старший оперуповноважений Ігор М. Самогубець розповідав, що не хоче жити, бо йому набридло і він має особисті проблеми.

Під час переговорів на місце події прийшла дружина самогубця, вона благала свого чоловіка не стрибати і плакала, але її вмовляння були марними. 34-річний чоловік таки зробив спробу стрибнути вниз, але поліцейський Ігор М., який стояв поруч, встиг спіймати його за руку і витягнув на міст.

Чоловіка одразу оглянули медики, він був у задовільному стані, після цього він пішов додому.