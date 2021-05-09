Спільними зусиллями поліції, медиків та рідних чоловіка вдалося врятувати від самогубства

У неділю, 9 травня, на вулиці Зубрівській, 11 поліцейські врятували від самогубства 33-річного львів’янина, який мав ознаки наркотичного сп’яніння та поводився неадекватно.

Як повідомила прес-служба правоохоронців, патрульних 4 батальйону Романа Мурина та Романа Харчука викликав чоловік, який побачив у вікні між 8 та 9 поверхом будинку оголеного, який погрожував зістрибнути.

Інспектори почали перемовини з 33-річним львів’янином. Він мав ознаки наркотичного сп’яніння і поводився неадекватно. Відтак до перемовин приєдналися також підрозділи Головного управління Національної поліції Львівщини та ще один екіпаж патрульних – Роман Шмагала та Лев Хараху. Також на місце події виїхали медики.

«Поліцейські дізналися контакт до матері. Щойно поліцейські їй повідомили про ситуацію, вона одразу приїхала. Спільними зусиллями вдалося досягти результату. Чоловік однією ногою встав на підлогу, поліцейські скористалися цим і стягнули його. Одяг йому дав мешканець будинку, який вперше його побачив», – йдеться в повідомленні патрульних.

Нагадаємо, що минулоріч львівські поліцейські врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство після сварки з дружиною.