Неприємний інцидент стався в ніч на 12 квітня у 5-поверховому будинку на вул. Пасічній, 58

У ніч на понеділок, 12 квітня, у Львові на вул. Пасічній з вікна п’ятого поверху випав 33-річний львівський скрипаль Маркіян Б. Музикант вижив і з важкими травмами госпіталізований до лікарні.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф, інцидент трапився близько 4:00 ночі. Медики отримали виклик на вул. Пасічну, 58, де з п’ятого поверху випав чоловік.

Постраждалого госпіталізували до лікарні швидкої допомоги Львова. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, кататравма та перелом ноги. Також відомо, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Медики не розголошують особистих даних чоловіка. За даними джерел ZAXID.NET, інцидент трапився з львівським скрипалем Маркіяном Б., який співпрацював з відомим оркестром «Віртуози Львова».

Причиною такого вчинку міг стати побутовий конфлікт – 33-річний музикант посварився з дружиною, прийшов до батьків, де і трапився трагічний інцидент.