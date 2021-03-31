Літній чоловік загинув, випавши з восьмого поверху у Львові
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Інцидент рапився на вул. Тролейбусній у Львові
З восьмого поверху будинку на вул. Тролейбусній у Львові випав літній чоловік. Він загинув на місці, повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівщини.
Інцидент трапився близько 13:00 на вул. Тролейбусній, 10. З восьмого поверху власної квартири у багатоповерхівці випав 78-річний чоловік. Він загинув на місці події.
Зараз поліція з’ясовує, чи це був нещасний випадок, чи самогубство.
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