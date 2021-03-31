Інцидент рапився на вул. Тролейбусній у Львові

З восьмого поверху будинку на вул. Тролейбусній у Львові випав літній чоловік. Він загинув на місці, повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівщини.

Інцидент трапився близько 13:00 на вул. Тролейбусній, 10. З восьмого поверху власної квартири у багатоповерхівці випав 78-річний чоловік. Він загинув на місці події.

Зараз поліція з’ясовує, чи це був нещасний випадок, чи самогубство.