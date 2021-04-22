Юнак, який випав з балкону, не проживав у цьому будинку

Пізно ввечері у середу, 21 квітня, на вул. Симоненка молодий хлопець випав з балкону на дев'ятому поверсі. Від отриманих травм він одразу загинув.

У поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що повідомлення про цей інцидент надійшло близько 22:35. З балкону загального користування у будинку №3, на вул. Симоненка випав юнак і загинув миттєво.

Як встановили слідчі, загиблому було 23 роки. Він не проживав у цьому будинку, але жив неподалік на тій самій вулиці.

За попередньою інформацією, хлопець вчинив самогубство. Поліція відкрила кримінальне проводження та розслідує цей інцидент.