У Львові з балкону дев'ятого поверху випав 23-річний хлопець
Від отриманих травм юнак загинув на місці
Юнак, який випав з балкону, не проживав у цьому будинку
Пізно ввечері у середу, 21 квітня, на вул. Симоненка молодий хлопець випав з балкону на дев'ятому поверсі. Від отриманих травм він одразу загинув.
У поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що повідомлення про цей інцидент надійшло близько 22:35. З балкону загального користування у будинку №3, на вул. Симоненка випав юнак і загинув миттєво.
Як встановили слідчі, загиблому було 23 роки. Він не проживав у цьому будинку, але жив неподалік на тій самій вулиці.
За попередньою інформацією, хлопець вчинив самогубство. Поліція відкрила кримінальне проводження та розслідує цей інцидент.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET