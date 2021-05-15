У суботу вночі, 15 травня, у Львові 30-річний чоловік кинувся з моста на залічничну колію на вул. Боткіна. Після падіння з висоти чоловік вижив та госпіталізований до лікарні.

У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився близько 2:00 ночі.

Чоловік, віком близько 30 років, впав з моста на колію на вул. Боткіна. Унаслідок падіння він отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, переломи пальців руки, садна. Його доправили у лікарню швидкої допомоги Львова.

Попередньо відомо, що чоловік – львів’янин, на момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння.