Горіла квартира на третьому поверсі в будинку на вул. Під Голоском, 15А

У суботу, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Під Голоском. Під час гасіння пожежі в помешканні виявили тіло 43-річної жінки.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що в суботу близько 19:00 горіла квартира на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Під Голоском, 15А.

Пожежу ліквідували приблизно за півгодини. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 20 м2. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в квартирі тіло 43-річної жінки.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.