Під час гасіння пожежі на Львівщині знайшли мертвим 38-річного чоловіка
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У п’ятницю, 22 жовтня, сталася пожежа у квартирі в місті Белз Червоноградського району на Львівщині. Під час гасіння пожежі в помешканні виявили мертвим 38-річного чоловіка.
В департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що горіла квартира на першому поверсі двоповерхового дерев’яного житлового будинку у місті Белз на вул. Грушевського, 2. Повідомлення про пожежу надійшло до пожежників близько 15:20.
У пожежі загинув 38-річний чоловік
Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовували близько піввгодини. Під час гасіння в помешканні виявили тіло 38-річного місцевого мешканця – брата власника квартири.
Причини пожежі встановлюють правоохоронці.
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