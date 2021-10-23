У п’ятницю, 22 жовтня, сталася пожежа у квартирі в місті Белз Червоноградського району на Львівщині. Під час гасіння пожежі в помешканні виявили мертвим 38-річного чоловіка.

В департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що горіла квартира на першому поверсі двоповерхового дерев’яного житлового будинку у місті Белз на вул. Грушевського, 2. Повідомлення про пожежу надійшло до пожежників близько 15:20.

У пожежі загинув 38-річний чоловік

Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовували близько піввгодини. Під час гасіння в помешканні виявили тіло 38-річного місцевого мешканця – брата власника квартири.

Причини пожежі встановлюють правоохоронці.