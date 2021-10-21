Пожежа виникла у квартирі на останньому поверсі будинку №3 на вул. Друкарській

У будинку в центрі Львова сталася пожежа, внаслідок якої загинув пенсіонер. Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 13:24. Пожежа виникла у квартирі на останньому поверсі будинку №3 на вул. Друкарській в старій частині міста поблизу з площею Ринок. Як повідомили у ДСНС, внаслідок пожежі загинув власник квартири.

«Під час розвідки в задимленій квартирі в одній з кімнат виявили чоловіка. Рятувальники винесли його на повітря та передали медикам, які констатували смерть», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС та Ігоря Зінкевича

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Загиблий – власник квартири, 1944 року народження.

Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Пожежу ліквідували о 14:06. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м2.

Наразі причина пожежі невідома. Обставини події та причину встановлює поліція.

Відео ДСНС