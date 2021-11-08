У центральному парку Чернівців білка покусала двох чоловіків, у тварини під час перевірки виявили сказ. Про інцидент ZAXID.NET розповіла заступниця голови Держпродспоживслужби Анжела Косован. Відомо, що скажену тварину виявили ще 4 листопада, однак в міськраді заявили про інцидент лише сьогодні, 8 листопада, у зв'язку з запровадженням карантину на декількох вулицях міста.

«На вул. Першотравневу та провулок Топорівський накладають карантинні обмеження. Також зоною ризику є вул. Садова та парк культури й відпочинку імені Шевченка. Через карантин проведуть обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу. Також проведуть вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки (кінний двір)», – йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

Відомо, що постраждали від укусу білки двоє чернівчан. Чоловіки, гуляючи парком, помітили, як бились білка з котом й намагались роз'єднати тварин. «Один з чоловіків помістив поранену білку до коробки й передав волонтерам, які допомогли з перетримкою та лікуванням тварини. У білки був зламаний хребет, її намагались врятувати, однак тварина померла. Ветеринари запідозрили, що білка може бути хворою, адже вона кусала людей. Результати аналізів підтвердились – сказ», – розповіла ZAXID.NET Анжела Косован.

За словами жінки, білку утримували в кінному дворі, розташованому на околицях Чернівців, де перебуває 13 коней, 12 кіз, собаки та коти. Усіх тварин наразі вакцинують. У ветеринарній державній лікарні, де лікували білку, проведуть дезінфекцію. Двох чоловіків, які постраждали від укусу, вже імунізували, тому їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначимо, сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус; подряпину та мікроушкодження шкіри; потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.