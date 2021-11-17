Зроблені спеціально для собак передачі допомагають їм знизити стрес

У Великій Британії запрацював канал, розрахований спеціально для собак – DogTV. Відео на каналі мають допомогти чотирилапим побороти стрес від самотності, коли господарів немає вдома, а також почуватись більш розслаблено.

Як ідеться на новинному сайті SkyNews, перед запуском каналу науковці три роки проводили дослідження про фізіологічні та психологічні потреби собак, тож усі його програми – науково перевірені, а кольори, звукові частоти та вирівнювання камери адаптовані, щоб задовольнити чуття собаки.

«DogTV є чудовим ресурсом для власників собак, що допомагає полегшити деякі поведінкові проблеми, що можуть виникати, коли собаки залишаються наодинці. За час пандемії кількість власників собак зросла, а тепер вони вертаються до роботи в офісах, тож канал допомагатиме собакам почуватись спокійніше, поки власник прийде додому», – прокоментував головний науковий співробітник DogTV професор Ніколас Додман.

На «собачому» каналі будуть також передачі для власників тварин із провідними кінологами, які розповідатимуть, як зробити життя у домі з твариною комфортнішим. Анонсуються і прості рецепти страв для улюбленців.

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