Повної миски їжі та даху над головою недостатньо – щоб бути щасливим, коту потрібна його людина. Брак уваги з боку господаря позначається на психіці улюбленця, і в його поведінці можуть відбутися тривожні зміни. Польський портал Onet розповідає про основні симптоми, які свідчать про самотність вашого кота.

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Почав більше спати

Коти природно потребують багато сну і, як правило, активізують увечері або тоді, коли відбувається щось цікаве. Проте якщо ваш кіт віддає перевагу сну, а не іграм з вами – це тривожний дзвіночок. А особливо, якщо спати він хоче постійно: причиною цього може бути не просто лінь, а щось серйозніше.

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Нищить предмети

Кожен кіт часом має нездорову пристрасть до нового дивану чи крісла, яка пов’язана з інстинктивною потребою подряпати та позначити територію. Таку поведінку потрібно перескеровувати на спеціальні кігтеточки. Однак, якщо ваш кіт систематично знущається над меблями, це найімовірніше свідчить про його нудьгу. Не маючи інших розваг і компанії, він дає вихід енергії саме таким чином.

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Справляє потребу поза лотком

Проблеми з використанням лотка завжди мають причину, це не відбувається через злісну натуру вашого улюбленця. Якщо таке трапляється, потрібно спершу звернутися до ветеринара. Якщо медичні ускладнення виключені, можливо, причиною такої поведінки є стрес – у тому числі від самотності.

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Занадто голосно і багато нявчить

Деякі коти люблять «поговорити», інші ж скупі на слова. І якщо ваш несподівано починає нявчати частіше і гучніше, ніж зазвичай, цьому є причина. Самотні та знуджені коти часто нявчать уночі – так вони намагаються привернути увагу власника.

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Буває агресивним

Коти, яким бракує уваги з боку господарів, можуть бути схильні до насильницької поведінки, наприклад, кидатися на ноги чи руки. Не варто легковажити таким: подібні ситуації сигналізують, що з вихованцем щось не так.

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Що робити, якщо кіт почувається самотнім?

У першу чергу, потрібно бути чесним із собою. Чи часто ви ігноруєте свого улюбленця? Коли востаннє з ним гралися? Втома і велика кількість інших справ нас не виправдовують: кіт – це теж член родини, і ми маємо дбати про його добробут та щастя. Потрібно приділяти йому більше уваги щодня – гратися з ним, розмовляти, гладити. Навіть при напруженому графіку на це можна знайти час. Якщо ви любите свого кота, цього має бути вже досить для мотивації щось змінити.

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