У Львові померла хвора на сказ 68-річна жінка

Коли покусав невідомий собака, негайно зверніться до лікаря

У п’ятницю, 2 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 68-річна жінка, у якої діагностували сказ. Пацієнтка тиждень провела в реанімації, але шансів побороти хворобу у жінки не було - це захворювання не лікується, повідомила ZAXID.NET завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій львівського обласного лабораторного центру Ірина Куліш.

Жінку з с. Милятин Городоцького району госпіталізували до інфекційної лікарні 26 жовтня. Лікарі діагностували у неї смертельно небезпечне захворювання – сказ. Її три місяці тому, за словами Ірини Куліш, вкусило цуценя віком приблизно два місяці. Цуценя жінці дав сусід. У сусіда живе собака-мати, інші цуценята і вони здорові, бо сусід вакцинував собак.

«Двір, в якому живе жінка, не має огорожі, неподалік ліс. Односельці бачили, як на подвір’я не один раз забігали лисиці, тож у цуценяти був контакт зі скаженою лисицею. Цуценя через два тижні після того, як вкусило господиню за палець, здохло. Та жінка не віддала тіло цуценяти ветеринарам, аби встановити причину, а просто закопала. І сама, на жаль, по медичну допомогу після укусу не зверталася», - каже Ірина Куліш.

На Львівщині цього року фіксують все більше випадків сказу серед тварин, ніж торік. За 10 місяців зареєстровано 28 випадків (торік 23): 11 випадків – лисиці, 7 – собаки, 9 – коти і 1 – корова.

Останній випадок сказу серед людей, як каже Ірина Куліш, був зафіксований у 2009 році у мешканця Борислава.

Нагадаємо, що сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми. Сказ не лікується, шансів одужати нема.

Як попередити захворювання на сказ?

1.Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами. Пояснити дітям, чому не можна гратися, гладити тощо невідомих тварин.

2.Вчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин.

3.Якщо покусала або ослинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу слід ретельно промити під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробити спиртом або йодом (перекисень не підійде), накласти пов`язку і якомога щвидше звернутися до лікаря, щоб провести антирабічне лікування.

Якщо вкусила відома домашня тварина, слід встановити господаря тварини, щоб можна було встановити за нею ветеринарне спостереження.

Ірина Куліш каже: жодна людина, яку на Львівщині покусали дикі чи невідомі тварини, і якій вчасно провели антирабічне лікування, не захворіла на сказ. Та під час такого лікування слід чітко дотримуватися режиму, який встановить лікар: не переохолоджуватися, не перегріватися, не перевтомлюватися, не вживати спиртні напої.