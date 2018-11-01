У жовтні у трьох мещканців Львівщини діагностували лептоспіроз

Заразитися лептоспірозом можна і під час риболовлі

У жовтні у трьох мешканців Львівщини, двох чоловіків і жінки, лікарі діагностували інфекційне захворювання – лептоспіроз. Пацієнти живуть у різних районах області – Пустомитівському, Самбірському і Старосамбірському. 45-річний чоловік з Пустомитівщини перебував у вкрай важкому стані, його ледве вдалося врятувати, повідомила ZAXID.NET завідувачка відділу особливо небезпечних інфекцій львівського обласного лабораторного центру Ірина Куліш.

За словами Ірини Куліш, 45-річний чоловік з Пустомитівського району заразився лептоспірозом, коли ловив рибу у річці Полтві. Він подряпав пальці об гачки, коли населяв наживку. Через ці подряпини й могла потрапити інфекція.

«Пацієнт був у дуже важкому стані, тривалий час перебував у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні. Лікарям, на щастя, вдалося його врятувати», - повідомила Ірина Куліш.

46-річна жінка з Старосамбірського району і 44-річний чоловік з Самбірського району заразилися лептоспірозом від гризунів, які проникли у приміщення, де зберігалися продукти харчування.

Загалом за 10 місяців 2018 року на Львівщині зареєстровано 18 випадків лептоспірозу, два з них – летальні. Торік було 13 випадків і один летальний.

Лікарі попереджають, що з настанням холодів миші, щурі будуть пробиратися в підвальні приміщення, де зберігаються продукти харчування, тому слід бути обережними. Гризунів, які є носіями збудника лептоспірозу, є дуже багато. У лабораторному центрі дослідили 489 мишовидних гризунів, 87 з них були позитивними, тобто, є носіями збудника хвороби. З 64 досліджених щурів – 16 позитивні.

Медики застерігають, що при найменшій підозрі на появу гризунів у будинках, підвалах, особливо у сільській місцевості, треба вести боротьбу з ними. І дотримуватися правил особистої гігієни: овочі, фрукти, консервацію, принесені з підвалу, ретельно мити. При виконанні сільськогосподарських робіт одягати рукавиці, якщо є найменші подряпини тощо.

Нагадаємо, лептоспіроз - це гостре інфекційне захворювання людей і тварин, яке спричиняється збудником лептоспірою, і характеризується ураженням печінки, нирок, м'язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

З моменту зараження до початку хвороби проходить від 6 до 20 днів. Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м’язах, особливо литкових.

Основними носіями збудника лептоспірозу у природних умовах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки.

Підхопити лептоспіри можна під час купання, риболовлі (якщо босоніж заходити у воду), пиття води з відкритих водоймищ, сільськогосподарських польових робіт тощо. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа.