Медики підтвердили сказ у мешканки Городоцького району

На сказ можна заразатися не лише при укусі тварини, а навіть при ослиненні шікіри

У 68-річної мешканки с. Милятин Городоцького району, яка потрапила до Львівської обласної інфекційної лікарні після укусу собаки, діагностували сказ. Щеплень від сказу жінка не мала. Зараз вона у реанімації у важкому стані. Це захворювання належить до смертельно небезпечних, повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

Власний собака покусав жінку три місяці тому, але вона по медичну допомогу до лікарів не зверталася. Собака через два тижні здох, але і це, на жаль, не підштовхнуло жінку звернутися по допомогу до лікарів.

До Львівської обласної інфекційної лікарні жінку госпіталізували минулої п'ятниці, 26 жовтня. Потерпіла скаржилася на головний біль, загальну слабкість, судоми, порушення сну і водобоязнь.

«Зараз жінка перебуває в реанімації. Її стан важкий», - повідомила ZAXID.NET головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Останній випадок захворювання на сказ людей, за словами Олега Когута, був зафіксований на Львівщині у 2007 році у Сколівському районі.

«Після укусу скаженої тварини (собаки, кота, лисиці, вовка) захворювання може розвинутися впродовж 10 днів, 2 тижнів, а загалом інкубаційний період триває до року. У чоловіка, в якого у 2007 році діагностували сказ, захворювання розвинулося аж через три роки після укусу скаженої тварини,що зустрічається вкрай рідко», - каже Олег Когут.

Нагадаємо, що сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Джерелом вірусу сказу є різні хижі та домашні тварини. Вірус передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми. Тому лікарі радять відразу звертатися по медичну допомогу, навіть якщо укус був не до крові, слина зараженої тварини може потрапити на подряпини, а це – пряма загроза заразитися. Уражене місце негайно і ретельно слід промити великою кількістю води з милом, продезінфікувати рану антисептичним засобом на основі спирту або йоду і звернутися в найближчу медустанову.