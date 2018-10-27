Мешканка Львівщини захворіла на сказ після укусу собаки

Жінка перебуває в лікарні у стані середньої важкості

СуспільствоАндрій Дрозда, 27 жовтня18030

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У п'ятницю, 26 жовтня, у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню близько 18:00 госпіталізували 68-річну мешканку с. Милятин Городоцького району з попереднім діагнозом «сказ».

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОДА, жінка вже близько тижня страждала від головного болю, загальної слабкості, судом, збуденості, порушення сну та відмови від вживання води.

Жінка розповіла, що три місяці тому її вкусив собака. На пальці залишився шрам від ймовірного укусу. З невідомих причин тварина померла через два тижні після інциденту.

Пацієнтка знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Її стан – середньої важкості з негативною динамікою.

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