Скажена вівчарка покусала господаря

У купленої на чернівецькому ринку вівчарки виявили сказ. Собака померла ще 28 грудня, але перед тим встигла вкусити нового господаря. Через цей інцидент працівники Держпродспоживслужби обговорюють з міською владою можливість закриття ринку по вул. Зеленій.

Про інцидент повідомила прес-служба Держпродспоживслужби лише в вівторок, 11 січня. Проте зафіксували випадок сказу ще 26 грудня, коли до лікарні з укосом звернувся буковинець, який запідозрив, що це міг бути сказ. Поки тривало дослідження собаку перевели на 10-денний карантин, однак через три дні тварина загинула. Результати лабораторного дослідження підтвердили сказ.

«Зі слів власника, вівчарка придбана 5 грудня на ринку «Верхній», що знаходиться за адресою місто Чернівці, вул. Зелена 6А без жодних супровідних документів, щеплень та ветеринарних паспортів. Даний ринок не відповідає ветеринарно-санітарним нормам, де реалізація тварин неприпустима. Ми звертались до міської ради щодо приведення даного об’єкта у відповідність або виділити інше місце, яке буде відповідати всім нормам законодавчо-нормативної бази», – йдеться в повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби.

Як розповіла ZAXID.NET начальниця відділу ветеринарної медицини Любов Дефуряк, служба зверталася до міськради Чернівців, аби привести територію ринку до належного стану або ж виділити іншу торгову площу. Згідно з правилами, тварин мають продавати на окремі території за 200 метрів від житлових будинків, з площею півтора метра на тварину. Відомо, що на ринку продають харчові продукти й розташований він у житловому районі. Натомість у міськраді відповіли, що виділити нову територію немає можливості. Якщо на ринку надалі продаватимуть тварин з порушенням й міськрада не прийме рішення, з ініціативи служби його можуть закрити на 10 або 15 днів.