Зупинили авто посадовця через проїзд на заборонний знак

Чернівецькі патрульні зупинили нетверезим за кермом начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області В'ячеслава Єфтенія. Інцидент стався ще вночі суботи, 8 січня, але про нього стало відомо лише після публікації відео із камер патрульних. У прес-службі чернівецької поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий випадок справді був, додавши, що зупинили нетверезого правоохоронця через проїзд на заборонний знак. Уже під час розмови із водієм виявилося, що той керував Mercedes G 63 AMG у нетверезому стані.

Про інцидент стало відомо 11 січня після публікації відео розмови патрульних із п’яним В’ячеславом Єфенієм. На записі видно, як після зупинки позашляховика Mercedes G 63 AMG водій намагається переконати правоохоронців відпустити його, назвавши свою посаду і звання. Полковник поліції не заперечував своєї вини, але тест на алкогольне сп’яніння відмовився проходити, запропонувавши натомість посадити за кермо дружину.

Речниця прес-служби патрульної поліції Чернівецької області Юлія Замерзляк підтвердила ZAXID.NET інформацію про нетверезого одеського правоохоронця. За її словами, чоловік проїхав на заборонний знак, а тому патрульні зупинили його. Під час розмови у нього виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння, однак він відмовився проходити тест. За цим фактом поліцейські оформили протоколи за ч. 1 ст. 122 (проїзд на заборонний знак) та ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

За інформацією одеського видання «Думська», В'ячеслав Єфтеній був за кермом нового Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартістю близько 200 тис. євро, який не вказаний у його декларації. У Нацполіції Одеси заявляють, що зараз Євтеній перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Раніше В'ячеслав Ефтеній був заступником начальника волинського управління боротьби з організованою злочинністю, згодом очолював житомирське і рівненське управління боротьби з організованою злочинністю. У 2016 році він не потрапив під переатестацію. Спочатку правоохоронець пішов на лікарняний, пізніше атестаційна комісія рекомендувала його звільнити, але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу.