Вартість проїзду в міських автобусах не змінювалась два роки

У Чернівцях підвищили вартість проїзду в маршрутках з 7 до 9 грн. Це рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету в вівторок, 11 січня. Рішення прийняли з другого разу, адже депутати не змогли встановити тариф для пільгових категорій. Нововведення почне діяти з 1 лютого, до того часу вартість проїзду для пільговиків мають ще встановити. Тариф на проїзд в електротранспорті поки змінювати не планують.

Рішення про підняття вартості тарифу з 7 до 9 грн на виконавчому комітеті спершу не підтримали, однак після перерви за нього проголосували одноголосно. В проекті йдеться, що перевізники мають забезпечити належний технічний та санітарний стан автобусів, розмістити інформацію про пільги та графік руху. Водії зобов'язані видавати квитки. Про пільгові категорії в проекті також вказано, спершу депутати хотіли зробити для них проїзд безплатним. Згодом пропонували лишити безплатний проїзд лише учасникам бойових дій, а школярам знизити вартість до 4 грн. Зрештою, вартість проїзду для пільгових категорій вирішили встановити під час наступного засідання.

Запропонували підняти тариф до 9 грн у міських маршрутках перевізники, які вважають, що попередня ціна не дозволяла оновлювати транспорт та розвивати підприємства. Зокрема перевізник «Діліжанс» у листопаді 2021 року подав до міської ради розрахунки, за якими економічно обґрунтований тариф становить 9 гривень.

«Ми економічно обґрунтовували підняття тарифу. Він складається з декількох складових. Відповідно, при зростанні одного з них, перевізник може подати розраховані документи до міської ради на підняття ціни на проїзд. Так, мінімальна зарплата, при ціні на проїзд у 5 грн, була 3,7 тис. грн, на сьогодні ми маємо 6 тис. грн, а з 1 січня вона зросте до 6,5 тис. грн. На 50% піднялася ціна на паливно-мастильні матеріали, аналогічно, й на запчастини, акумуляторні батареї тощо», – розповів «ІА АСС» директор ТОВ «Діліжанс» Олег Лонтківський.

Востаннє вартість проїзду в чернівецьких маршрутках змінювали у травні 2020 року. Тоді тариф зріс з 5 до 7 грн. У лютому 2020 підвищили й вартість проїзду в тролейбусі з 3 до 5 грн.