Встановити смітники мають до 31 травня 2022 року

У центрі Чернівців поблизу кінотеатру «Чернівці» встановлять сучасні підземні смітники. Про нове впровадження у понеділок, 10 січня, повідомила прес-служба Департаменту інфраструктури міськради. Там уточнили, що тендер на встановлення вже провели, вартість будівництва – 1,2 млн грн.

«Десятиліттями смітники біля кінотеатру «Чернівці» на вул. М. Заньковецької створювали дискомфорт. Вже в цьому році відбулася тендерна закупівля на роботи з встановлення підземних контейнерів біля кінотеатру. Цього тижня також триває подання пропозицій на тендери щодо встановлення підземних смітників на вул. М. Горького та А. Кохановського», – йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту інфраструктури.

Згідно з тендером, роботи виконуватиме місцева фірма «Еко сіті технолоджі», власником якої є підприємець Олексій Башкаров. Компанія наразі співпрацює з міськрадою, зокрема ремонтує дитячий майданчик. У Департаменті додали, що відтепер у договорі чітко прописана точна дата закінчення робіт та штрафні санкції за неякісні чи невчасно виконані роботи. Завершити встановлення підземних смітників мають до 31 травня 2022 року.



Зазначимо, у Чернівцях подібна ініціатива не нова. У 2019 перші підземні контейнери встановили на провулку Миру. Вони з’явилися завдяки проекту «EkoDrEaM», поданий в рамках бюджету ініціатив. Того ж року підземні смітники з’явились на вул. Текстильників, які також були частиною проекту «EkoDrEaM».