Дорогу підрядник не доремонтував, однак посадовці підписали документ про завершення ремонту

У Чернівецькій області правоохоронці заявили про схему розкрадання державних коштів під час ремонту дороги, яку зруйнувала червнева повінь 2020. За версією слідства, підприємець змовився з інженерами технагляду й вніс в договір завищену вартість ремонту, вторговану різницю зловмисники розподілили між собою. Ремонт дороги офіційно завершили, однак у поліції вважають, що роботи не відповідають вимогам укладеного контракту.

Про розкрадання державних коштів повідомила прес-служба Нацполіції в середу, 5 січня. Там уточнили, що угоду про ремонт зруйнованої дороги місцева влада уклала з підприємцем ще влітку 2020 року. Загальна сума контракту становила понад 6,8 млн грн, дорогу ремонтували на території Путильщини.

«Правоохоронці встановили, що 44-річний підрядник вступив у змову з двома інженерами з технічного нагляду, віком 42 та 57 років. Здійснюючи капітальний ремонт дорожнього покриття, чоловіки привласнили 2,9 млн грн, шляхом завищення вартості робіт. Вказані кошти є частиною суми, яку Кабмін виділив з держбюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків повені, що виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Як йдеться в повідомленні Служби безпеки України в Чернівецькій області, дорогу підприємець не доремонтував, адже він не виконав усі вимоги контракту. Попри це, технічні працівники підписали документ про завершення ремонту.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ. Чоловікам повідомлять про підозру, наразі триває розслідування.