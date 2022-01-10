Водія маршрутки суд також звільнив від відповідальності

Кельменецький райсуд Чернівецької області закрив справу пасажира маршрутки «Дяківці–Сокиряни» Тараса Кушніра, який перебував у транспорті без Covid-сертифіката. Інцидент трапився в грудні цього року, коли область перебувала в «жовтій» зоні епіднебезпеки. Однак у той час діяло рішення обласної комісії ТЕБ та НС про посилення карантинних заходів, що передбачало обов'язкову наявність сертифікату про вакцинацію під час користування громадським транспортом. Натомість суддя вирішив закрити справу, пославшись на Конституцію. Водія маршрутки також не притягали до відповідальності за порушення карантину.



Про інцидент стало відомо з постанови суду за 5 січня, однак виявили невакцинованого пасажира ще 14 грудня 2021 року. Під час перевірки маршрутки «Дяківці–Сокиряни» на дотримання карантинних вимог правоохоронці виявили чоловіка без Covid-сертифіката. Тим самим буковинець порушив постанову Кабінету міністрів та рішення обласної комісії ТЕБ та НС про встановлення посиленого карантину.



У суді буковинець пояснив, що не щепився, бо хворів, однак наразі він вакцинований. Розглянувши справу, суддя Кельменецького райсуду Олег Телешман не побачив у діях чоловіка й водія маршрутки правопорушення, а тому закрив справу.



«В Україні гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території. Згідно з Конституцією, права і свободи людини не можуть бути скасовані. Однак в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень, наразі такого стану в Україні не введено. Тому, суд вважає, що Тарас Кушнір, не зобов`язаний законом, як пасажир, здійснювати проїзд пасажирським транспортом з негативним результатом тестування на Covid-19, або ж з наявним Covid-сертифікатом», – йдеться у постанові суду.