Карантин посилюють через погіршення ситуації із коронавірусом

У суботу, 23 жовтня, у Чернівцях обласна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про посилення карантинних заходів.

Зокрема, буковинцям для відвідування кафе, ресторанів, кінотеатрів чи інших закладів необхідно буде показати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений у межах 72 годин.

«Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документа, що свідчить про одужання від Covid-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години. Таке рішення ухвалили сьогодні, 23 жовтня», – йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької ОДА.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що наразі область перебуває за крок до «червоної зони». І з кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає.

Обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

«Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм», – додали в обласній адміністрації.

Також заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцерту, автокінотеатрів. Крім того, не можна перебувати в громадських місцях без засобів захисту.

Відповідні рекомендації вступають в дію завтра, 24 жовтня. Їх дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

До слова, за минулу добу, 22 жовтня, у Чернівецькій області зафіксували 576 випадків Covid-19. Загалом на Буковині підтверджено 101629 випадків захворювання на коронавірус, 86427 хворих одужали, 2310 – померли.