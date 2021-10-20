Нова хвиля коронавірусу, як і попереджали, виявилася значно небезпечнішою – лише за минулу добу внаслідок ускладнень від коронавірусу померли 65 мешканців Львівщини. Це майже вдвічі більше квітневих показників смертності, коли ми думали, що гірше вже бути не може. Сьогодні у нашій студії заступниця мера Львова з гуманітарних питань Галина Слічна, яка і сама дуже важко перехворіла коронавірусом. Вітаю вас.

Доброго дня.

Пані Галино, який зараз реальний рівень вакцинації у Львові? У вас є такі цифри?

Ми маємо такі цифри – щоденно збираємо цю статистику з наших пунктів вакцинації. На сьогоднішній день ми маємо порядку 394 515 щеплених мешканців міста Львова – це мешканці, які щеплені однією дозою або ж двома дозами.

Це у відсотках до всього міста все одно менше 50%?

Звичайно, звичайно, це менше 50%. Але що ми спостерігаємо буквально останні декілька днів? Ми спостерігаємо збільшення кількості мешканців, які звертаються у пункти вакцинації. І я думаю, що люди починають усвідомлювати, що відбувається, дивлячись на всі ці речі, які останні два-три тижні ми бачимо в наших медичних закладах.

Думаєте, усвідомлюють? Чи це примус – є певні обмеження, для них встановлені?

Можливо, і обмеження. А можливо, і розуміння до людей приходить насправді. Я вам скажу, що ми розгорнули пункти вакцинації, ми маємо 101 бригаду вакцинальну, зараз готуємо ще додатково 15 бригад. Ми маємо стаціонарні пункти, які розташовані в наших закладах охорони здоров’я, які проводять вакцинацію. І на останньому засіданні ТЕБ і НС ми власне прийняли рішення про збільшення годин прийому в пунктах вакцинації – там буде працювати вже три бригади, відповідно з 09:00 до 20:00 для того, щоби людям було зручно після роботи звернутися в такі пункти.

Це в стаціонарні, ви маєте на увазі?

У стаціонарні, так.

Є ще в торгових центрах багато.

Є, ми маємо окремо ще вісім пунктів вакцинації, які розташовані в різних торгових центрах, на «Арені Львів», в будівлі Головної пошти. Також у Брюховичах окремо є, наприклад, і люди також можуть звернутися.

Ми також змінили години – маємо з 10:00 до 18:30, ми продовжили час у цих відділеннях. Також ми відкриваємо з сьогоднішнього дня 13 додаткових пунктів вакцинації у навчальних закладах міста Львова. Тобто в різних районах міста Львова буде працювати…

Це просто в школах буде?

У школах буде, так. У школах, діти зараз на канікулах перебувають, і в школах розгортаємо додаткові пункти.

Є така потреба? Ви розгортаєте додаткові пункти вакцинації, бо стоять черги?

Є така потреба.

Є черги, так?

Є така потреба. Ми бачимо черги в останні дні, ми бачимо кількість людей, які вакцинуються. Буквально за вчорашній день ми маємо 7934 мешканці, які провакцинувалися за один день.

Там зараз уряд ніби прийняв рішення, що по країні має за тиждень – півтора мільйони, і це має місцева влада забезпечити. Львів готовий до таких показників? Там треба буде якось піднімати темпи вакцинації. Я не знаю, чи ви розраховували конкретно на Львів, які там показники мають бути…

Ні, до нас не доводили якихось цифр насправді і скільки людей має провакцинуватися. Але я думаю, що це має задуматися кожна людина про своє здоров’я і приймати рішення.

Скажіть, будь ласка, який рівень вакцинації серед оцих вразливих груп, які мають бути обов’язково вакциновані? Це вчителі, це медики і це чиновники.

Ті, які забезпечують життєдіяльність насправді – це медичні працівники: ми маємо 76% провакцинованих медичних працівників. Дуже високий відсоток провакцинованих медичних працівників є серед сімейних лікарів – там порядку 86%. Що стосується працівників галузі освіти – ми маємо 87% вже провакцинованих педагогічних працівників, які працюють у школах. Трошечки нижчий показних є серед працівників дошкільних навчальних закладів.

Які продовжують працювати, так?

Так.

Ви якось зустрічаєтеся з цими людьми, ви ведете якісь розмови?

Звичайно.

І просто не хочуть вакцинуватися?

Важко сказати, тому що думки розходяться в людей насправді. Але така робота проводиться. Ми окремо навіть у тих установах, де був найнижчий відсоток вакцинації (для прикладу, в школах, як ми починали вакцинувати), ми безпосередньо в школах організовували такі пункти вакцинації. Що стосується садочків, ми стараємся також максимально проводити зустрічі з методичним працівниками для того, щоб їм роз’яснювати, які може загрози нести та пандемія, яка сьогодні є не лише в нас.

А якщо роз’яснення не працюють? Бо минуло уже достатньо часу для того, щоби той, хто сприймає якісь логічні наукові аргументи, вже зрозумів потребу в вакцинації. Якщо людина свідомо не хоче вакцинуватися – ви усуваєте таких людей від роботи чи ні?

На даний час – ні. На даний час такі речі не відбуваються, бо, по-перше, немає абсолютно ніякого юридичного права відсторонити людину від роботи, є визначений принцип.

Є якийсь там, умовно, наказ керівника – людина порушує наказ керівника свого закладу.

Ні, на сьогоднішній день є вимога і прохання до людей, щоби вони вакцинувалися. Є вже наказ Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня, який має ввійти в дію 8 листопада, де чітко зобов’язують приступати до роботи лише вакцинованим працівникам. А ті, які не будуть вакциновані, повинні будуть бути відсторонені від роботи.

Тобто до восьмого числа всі антивакцинатори можуть вільно працювати, так? Це в нас уряд дав ще два місяці додатково.

Так, ще час для того, щоби люди вакцинувалися…

Розкажіть, будь ласка, зараз у місті з’явилися нові обмеження, зокрема йдеться про перевірку ковід-сертифікатів, якісь там вибіркові перевірки. Як це відбувається, кого це стосується?

Насправді ми на засідання комісії ТЕБ і НС впродовж цього тижня, минулого тижня працювали над різними обмеженнями, над посиленням карантинних заходів. І ми чітко визначили, що такі установи, як музеї, як спортивні заклади можуть відвідувати лише при умові, якщо є провакциновані всі працівники цієї установи, 100%, і можуть перебувати там лише особи, які є вакцинованими.

Я це розумію. От як ви цих працівників перевіряєте? Бо це ж так само стосується і ресторанів.

Абсолютно. Але це кожен працівник має в «Дії» зареєстровано. Це абсолютно не складає жодних проблем – перевірити QR-код. Ти визначаєш, ти бачиш це.

Є спеціальні бригади?

Є моніторингові групи, так, створені моніторингові групи, які будуть здійснювати таку перевірку вибірково, так. Дві вже створені.

Вже були такі перевірки? Як реагують підприємці?

Розпочалися перевірки буквально десь три дні тому, дуже активно почали проводити такі перевірки. Люди з розумінням насправді відносяться до таких речей.

Не було якихось надзвичайних випадків, що «хочемо працювати – не хочемо вакцинуватися»?

Ми таких речей не зустрічали, ні. У такому масштабі таких речей не озвучували.

Яка зараз ситуація в лікарнях міських, які приймають хворих на ковід? Бо судячи з моєї стрічки в Facebook, то лікарі вже просто пищать.

Так, лікарі дуже втомлені. Лікарі втомлені, бо це дуже величезний проміжок часу, коли вони працюють у такому режимі. Це не місяць, не два – це вже другий рік.

Ну так, але були легші періоди.

Були легші, але все одно були хворі, розумієте? Тому лікарі не встигають відпочити, а наплив людей достатньо великий. На сьогоднішній день ми маємо 780 пацієнтів, які знаходяться в наших лікарнях, хворі на ковід з важким пневмоніями насправді.

Якщо говорити про кількість ліжок – ми на початку визначили 1400 ліжок, готували 1400 ліжок для прийому ковідних хворих. Вчора буквально ця кількість була збільшена на 155 ліжок – ми маємо 1555 ліжок, які розраховуємо на хворих на ковід. Це не є всі ліжка, які можуть бути, – ми будемо розгортати при потребі значно більше ліжок.

Але я правильно розумію, що зараз це є вже більше 50% цих місць зайняті?

Зараз це є 50% зайнятих ліжок, так, при загальній кількості 1555. Дуже багато пацієнтів є важкими, з важкими пневмоніями, дуже багато пацієнтів у нас сьогодні знаходиться в реанімації у важкому стані. І фактично таких показників у попередньому періоді пандемії, таких показників навіть по кількості пацієнтів, які перебувають у реанімації, не було. В нас на сьогодні є 53 людини, які перебувають у важкому стані в реанімації у лікарнях.

Ну так, медики кажуть, що особливістю є більша кількість важкого перебігу.

Важких перебігів з ускладненнями, так. Сьогодні в нас 29 осіб на апараті. Якщо згадати попередній період – ну 14, ну 15, ну 17 було. Сьогодні – 29.

У вас є якесь пояснення, чому саме вчора був рекорд смертності, і Львівська область була лідером – таким антилідером? Чому в нас так?

Ви знаєте, багато випадків (я також думала над цим питанням), дуже багато випадків є, які закінчуються летально, – це невчасне звернення до лікаря. Дуже багато таких випадків. Тобто людина хворіє вдома, не зважає на те, що їй важко дихати – потрапляє в лікарню вже у критичному стані. І я знаю дуже багато випадків, навіть серед знайомих, які потрапили в лікарню при сатурації 65 – і яких не змогли врятувати. Або ж люди, які мають певні хронічні захворювання. Тобто фактично перебіг хвороби у таких людей протікає дуже і дуже складно – і не завжди він закінчується успішно.

Я розумію, є хронічні хвороби – це вже від людини не залежить ускладнення. Але оце от, що не звертаються до лікаря, – з чим це пов’язано? Недовіра?

Мені важко сказати. Все одно тих людей не повернеш і не спитаєш: чому ти не звернувся чи чому ти не сказав, що тобі важко дихати?

А родичі щось кажуть? Я маю на увазі, ви не аналізуєте ці випадки, чи не до того зараз?

Медичний працівник, швидше всього, аналізує ці речі тоді, коли він здійснює прийом пацієнта. Ми такими речами, звичайно, не займаємося – це є особиста справа людини. Людини і медика, двох людей.

Зрозуміло. Зараз фактично третій день, коли ми перевищуємо показники червоної зони – уряд буде мати право оголосити Львів і Львівську область червоною зоною. Міський штаб до цього готовий? І які заходи можуть бути запроваджені ще додатково обмежувальні?

Ми вчора ввечері мали засідання штабу. Власне обговорювали питання щодо можливості включення нас до червоної зони. Найімовірніше, що так воно і буде, враховуючи ці показники. Є, звичайно, постанова Кабміну, яка чітко проговорює, як мало би працювати місто під час червоної зони. Але я думаю, що ми будемо напрацьовувати і свої пропозиції щодо обмежень, зараз ми напрацьовуємо ці речі.

Я розумію, але повноваження міського штабу – це лише зробити більш жорсткий локдаун, а не пом'якшити.

Так.

Але навіть якщо йдеться про червону зону – ну, по постанові уряду це ж так само транспорт припиняє їздити.

Ні, там зараз обмеження трішечки відрізняються від тих, які були попередньо, – більш жорсткіші були минулі. Зараз ми бачимо, що в цій постанові вони більше уваги звертають на те, що якщо є люди вакциновані, то вони фактично мають право на місце праці, вони мають право користуватися транспортом, рухатися по місту і відвідувати ті чи інші установи. Але ті люди також можуть бути носіями вірусу. І вони можуть захворіти в легшій формі. Тобто тут питання таке, двояке. Ми обговорюємо.

І ви кажете, що ви обговорювали різні варіанти. Може, розкриєте, які варіанти?

Не розкрию вам ще які, тому що є багато різних пропозицій. Якщо буде розуміння того, що буде введена червона зона, я думаю, що за рішенням комісії ТЕБ і НС будуть прийматися певні рішення.

Але не скажете, які?

Це питання, розумієте, наперед говорити... Ми обговорюємо ці речі просто, ми обговорюємо, які заходи можна приймати для того, щоби унеможливити збільшення кількості хворих. Тому що кожен із нас має розуміти, що лікарні не безмежні, лікарі – також не роботи, всі – живі люди. І також треба зважати на ці речі.

А нам не бракує лікарів? У нас минулого року мерія навіть оголошувала про залучення нових лікарів: «Приїжджайте до нас з інших міст, ми вас забезпечимо». Зараз усіх вистачає?

Зараз, фактично, щоби стояло гостро питання про недостатність медичних працівників – нема такого.

Пані Галино, з вашого дозволу я би хотів зачепити тему вашого особистого досвіду з коронавірусом. Ви справді дуже важко хворіли, ви розказували про це на Facebook. Це якось вплинуло на ваше ставлення до цієї всієї проблеми? І ви повернулися після такої важкої хвороби на цю посаду і продовжуєте боротися з цим.

Ви знаєте, те, що відбувається переоцінка цінностей, – однозначно. Те, що я остерігалася – це також правда. Я старалася дотримуватися дистанції, я мила руки. Але я мала дуже багато різних зустрічей, я мала дуже багато різних нарад, виїздів – і в лікарні, і спілкувань. Ну, і десь це сталося, що я захворіла.

Ви тоді не мали можливості вакцинуватися, ще ж не було вакцини?

Тоді не було вакцини, я не була вакцинована – тоді, на той час, ще ніхто не був вакцинований, якщо на те пішло.

Ну так.

Тоді ми повинні були дотримуватися лише елементарних санітарних вимог – оце було найважливіше, що було на той час. Я захворіла, в мене був дуже важкий перебіг хвороби, в мене був величезний відсоток ураження легень. І, відповідно, я мала дуже серйозні ускладнення після захворювання на коронавірус.

Ви дев’ять місяців з цим боролися.

Фактично дев’ять місяців я з цим боролася. Але це дало ускладнення на інші мої органи, які забезпечують життєдіяльність людини. І тому цей перебіг хвороби був настільки важким і настільки тривалим.

У вас же, як і у всіх нас, є знайомі, приятелі з різними думками стосовно вакцинації. Як на ваші розповіді реагують ваші друзі?

Ну, я вам скажу, що в мене моя родина, мої друзі, мої колеги – вони всі вакциновані. Як тільки розпочали вакцинуватися люди – відповідно, вони також зголошувалися, і вони є вакциновані. Це питання взагалі в нашій родині не обговорюється, тому що всі мої члени сім’ї були учасниками того, що відбувалося зі мною, це все вони бачили на власні очі. І в нас ця тема просто не обговорюється як така, де «вакцинуйся чи не вакцинуйся».

Тому я насправді хочу сказати одну річ: ніхто, крім нас самих, не подбає про наше здоров’я, ніхто. Є люди, які будуть мати шанс вижити, як Бог покерує, напевно. Є люди, які на моїх очах, тільки недавно ми з ними розмовляли, лежачи в реанімації, але буквально година–дві і людина могла просто померти. Все було на очах, це треба бачити – той біль родин, дітей, батьків. Це дуже складно. І от хто цього не пережив, не бачив – йому усвідомити… Він думає, що це байки, що це якась казка, що це хтось собі придумав.

Це ніхто не придумав. Це ніхто не придумав, це насправді так є. І так люди швидко вмирають, ця хвороба має такий дуже швидкий перебіг. В мене це відбулося буквально за лічені годину-дві, коли в мене так вражалися легені – це все дуже швидко. Тому треба пильнувати себе, треба бути дуже обережним. Треба йти і вакцинуватися. Треба старатися шукати різні методи для того, щоби вберегти себе. І треба цінувати життя.

Можливо, є сенс міській владі на біл-бордах показувати кадри з лікарень, як це все відбувається? Показувати цих людей, які вмирають?

І так є, що це не є фільм.

І писати, що от, це – реальна людина, це – ваш сусід, який помер. Він із сусіднього під’їзду, може, ви його і не знали, але він помер.

Ви знаєте, ми про це також говорили – максимально старатися поширювати таку інформацію. Ми брали декілька інтерв’ю навіть у тих пацієнтів, які сьогодні лежать найбільше в реанімації в Лікарні швидкої медичної допомоги. Люди повинні просто задумуватися, не слухати оцих всіх байок, які навколо розповідають про якісь чіпи, про якісь коди.

Розумієте, ну, це просто… ХХІ століття, інформаційні технології – і люди про такі речі говорять. Коли люди з абсолютно здоровим глуздом…

Та, є таке. Дякую, це була важка розмова, але я вам дуже вдячний за неї.

Дякую.

Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була заступниця мера Львова з гуманітарних питань Галина Слічна. Мене звати Олег Онисько, дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET. І вакцинуйтеся.

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