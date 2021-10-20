Другий місяць поспіль зростає захворювання на коронавірус в Україні. За добу медики реєструють вже близько 20 тисяч нових хворих, а помирають люди сотнями. Останній антирекорд маємо за минулу добу. Просто вдумайтесь, 538 людей забрав на той світ смертоносний ковід. Загалом від початку пандемії померло понад 56 тисяч українців з ковідним діагнозом.

Україну час до часу епідеміологи розфарбовують у різнокольорові карантинні зони. А це одначає і певні обмеження. З 18 жовтня Львів також посилив карантин, бо ми з вами вже за один крок до «червоної» зони. Як влада почала закручувати гайки для невакцинованих та як на це реагує бізнес та сфера послуг будемо говорити сьогодні в форматі програми «Стінки на стінку». Гостями студії буде заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та відомий львівський ресторатор Марк Зархін.

Андрій Москаленко: Вітання.

Та Марк Зархін – один із найвпливовіших рестораторів України. Вітаю.

Марк Зархін: Доброго дня.

Та перед тим, як ми почнемо нашу дискусію, пропоную переглянути сюжет про ту нову реальність для сфери послуг Львова, починаючи з цього понеділка. Як вони адаптовують свою роботу під жорсткіші карантинні обмеження? Дивимось.

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Владислав Князев (керівник кінотеатру «Multiplex»): «У нас усі співробітники мають друковані сертифікати, які ми можемо перевірити за цим QR-кодом. В додатку “Дія” відкриваємо сканування QR-коду, скануємо – і бачимо, що сертифікат є дійсний, дві з двох доз».

Керівник кінотеатру «Multiplex» Владислав Князев показує видруковані ковід-сертифікати працівників. Перевірити їх можна одразу за штрих-кодом – сканер прикладають вже і до документів відвідувачів.

Владислав Князев (керівник кінотеатру «Multiplex»): «Більшості гостей ми повідомляємо при вході про те, що будемо перевіряти сертифікат. Є гості, які ще не вакциновані і не мають сертифіката ПЛР. На жаль, ми змушені цим гостям відмовити. Ми пояснюємо, на основі чого ми відмовляємо, і повертаємо кошти, які були витрачені на квиточки».

Сертифікатів чи ПЛР-результатів у відвідувачів ця кав’ярня поки що не вимагає. Тут спочатку подбали про безпеку персоналу – вакциновані троє бариста й одна адміністраторка.

Юлія Чех (адміністраторка кав’ярні «Black Honey»): «Всі працівники поставилися адекватно до вакцинації. У всіх є сертифікати – це або в “Дії”, або в додатку “Helsi”».

У салоні краси на Шевченка від коронавірусу теж щепилися всі майстри. Частина зробила заштрики ще влітку, інші щеплюються зараз.

Юлія Берт (адміністраторка салону краси «Mon Real Beauté»): «У мене питання не стояло таке з роботою. Я справді була свідома того, що хочу вакцинуватися. Можливість також надавати повноцінні послуги – ми розуміємо, що захищаємо себе, але також ми маємо захищати наших гостей, які до нас приходять».

Обмеження також торкнулися й працівників культурних закладів – у Музеї Франка тепер екскурсії проводить лише вакцинований персонал. Загалом із 47 тих, хто тут трудиться, щеплені понад 80%.

Любомир Більо (заступник директора з розвитку Музею Франка): «У нас є 33 особи, які мають дві дози вакцини, і також шість осіб, які мають одну дозу вакцини. Також є чотири особи, які мають антитіла – тобто довідки, які засвідчують те, що вони на даному етапі мають достатню кількість антитіл, щоби не вакцинуватися, або перехворіли. І чотири особи, які готуються до вакцинації».

У ТЦ «Victoria Gardens» вакцинація працівників завершується – там навіть облаштовують для них окремі точки щеплення.

Ярослав Тимочко (директор ТЦ «Victoria Gardens»): «У нас порядку 140 орендарів і порядку 1000 працівників одномоментно кожного дня знаходяться на роботі. Це включаючи від працівників «Сільпо» і закінчуючи найменшими острівками. Ми для них бронюємо окремий час, щоби не пересікатися з вакцинацією на загальних умовах, коли люди приходять, займають чергу».

У міськраді вже ухвалили протокол про перевірку вакцинованих працівників у громадських закладах. Їм рекомендують, зокрема, вести спеціальні журнали.

Андрій Москаленко (перший заступник міського голови Львова): «Є журнал на щодень за підписом керівника. І має бути написано, що по факту є десять працівників і, наприклад, п’ять працівників є вакцинованих, п’ять працівників мають негативний ПЛР-тест. Або, наприклад, всі 100% вакциновані».

Карантинні обмеження на Львівщині можуть стати ще жорсткішими – тоді ковід-сертифікати чи свіжі результати ПЛР-ів повинні носити із собою відвідувачі громадських закладів. В області такі правила мали би діяти з наступного понеділка, в місті – з 1 листопада.

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Буквально вчора почали діяти ці нові карантинні правила в місті – і вже маємо перших запротокольованих порушників. Пане Андрію, які санкції від міста чекають на таких підприємців?

Андрій Москаленко: Власне, що тут потрібно зрозуміти, для чого взагалі ці обмеження. Вони є лише для того, щоби обмежити кількість контактів, яка сьогодні є, для того, щоби та хвиля, яка йде поширення корона вірусу, була зупинена фізично. Тому що якщо це не зупинити, то фактично за два тижні може статись така ситуація, що фізично не буде куди класти хворих на коронавірус із ускладненнями.

Тому впроваджуються карантинні обмеження. З одного боку, під час минулої хвилі не було можливості, яка може дати змогу пройти цю хвилю, – це вакцинація. Це дуже дієвий інструментарій, я всіх закликаю до нього. З іншого боку, бачачи динаміку станом із вчорашнього дня, з понеділка вступили карантинні обмеження. Відповідальність за них є адміністративна – така, як і під час попередньої хвилі.

Пане Марку, ви як підприємці – фактично між двох вогнів. З одного боку у вас влада, яка контролює оцей весь процес. З іншого – ваші працівники, які, вочевидь, з тих чи інших причин мають своє бачення щодо вакцинації. Хочу у вас запитати, чи багатьох довелося відсторонити від роботи у зв’язку з тим, що вони навідріз кажуть, що, «вакцинуватися ми не будемо, бо…» – і наводять свої аргументи?

Марк Зархін: Є ще третій вогонь – це ризик банкрутства, це також лякає.

Це економічна складова, так.

Марк Зархін: Це також лякає… Стосовно працівників ми звернулися давно вже, ще в квітні місяці до всіх проявити сумління, проявити розуміння, що треба вакцинуватися. На жаль, не всі хотіли. Дуже важко було переконувати – в тому числі й декількох директорів – здавалося б, абсолютно свідомих людей. Але зараз, перед чим карантином, у нас є ресторани, де 99% персоналу вакциновано. Є дуже багато тих, хто стоїть зараз у чергах на вакцинацію, і розуміють, що будуть вакциновані.

Тобто до останнього відтягували це.

Марк Зархін: До останнього відтягували, це дуже погано – але зрештою, так чи інакше, ситуація примусила їх це зробити.

Пане Марку, в Україні трудові відносини регулює Кодекс законів про працю України, де чітко зазначено порядок, підстави звільнення працівників від роботи. Норми про звільнення через відмову від вакцинації там немає…

Марк Зархін: Ми не звільняємо людей – ми відсторонюємо від роботи.

Як це виглядає?

Марк Зархін: Тому що вони професійно непригодні на цей момент для роботи.

Чи багато таких у вас є?

Марк Зархін: Небагато, на щастя.

У відсотках?

Марк Зархін: Я думаю, 15–20%. В деяких ресторанах ми формуємо зміни просто з різних змін – ми формуємо зміни повністю вакцинованих. Наприклад, у Бачевському, в «Кумпелі» на Митній ми вимушені формувати зміни з тільки вакцинованих людей.

Тобто, відповідно, менше людей працює – більше навантаження?

Марк Зархін: Менше людей працює – менше людей йде. По-перше, менше людей йде, тому що за нормами ми мусимо садити людей значно вільніше – по чотири людини за столик і так далі.

Пане Андрію, я не буду оригінальним, якщо скажу, що оці ковід-сертифікати зараз можна і купити – є в інтернеті пропозиції. Як із цим ви будете боротися? Як ви будете відслідковувати те, що ковід-сертифікат насправді правдивий, а не те, що людина десь там його придбала і ходить, поширює цю інфекцію далі?

Андрій Москаленко: Насправді перевірити це є досить просто. Ви заходите в «Дію», є QR-код, скануєте – й одразу перевіряєте, чи це є достовірний сертифікат, чи ні. Але насправді я би в такому випадку порадив інше. От я сьогодні провів декілька годин у ковідному відділенні Лікарні швидкої медичної допомоги. Я би таким людям, які насмілюються в такий час підробляти сертифікати, я би їм порадив поїхати в реанімацію, подивитися в очі лікарям, які сьогодні без перепочинку цілодобово працюють, подивитися в очі тим, хто захворів. І я думаю, що тоді всі питання відпадуть.

Тому що сьогодні ситуація є дуже складною. І насправді я би прирівнював до найвищого злочину підробку таких речей, якщо вона, по факту, відбувається.

Ну, можливо, навіть кримінальна відповідальність, на що мали би звертати увагу правоохоронні органи. Тому що зараження іншої особи – це вже інша категорія навіть, ніж підробка документів. Пане Марку, от звільняти за відсутність вакцинації, звісно, не можна – це все прописано на законодавчому рівні, такої підстави нема. У судовому порядку, вочевидь, можуть бути працівники, які будуть позиватися з вами. Чи не чекаєте ви цієї хвилі?

Марк Зархін: Я – не юрист, але думаю, що навряд чи це буде відбуватися. Зрештою, люди розуміють, що інфікувати людей, які прийшли відпочити до вас – це просто аморально. Поки що я жодних таких погроз або якихось таких спроб не бачив у нас.

Пане Андрію, а які ви бачите важелі на оцих невакцинованих працівників? Тобто я так розумію, що законодавчо це якось врегулювати навіть у межах міста неможливо, зобов’язати всіх, тому що це не є прописано в документах. Тобто я так розумію, що залишається лише роз’яснення – отака робота, коли ми будемо переповідати, що робиться в тих самих ковідних відділеннях, як там люди виживають – і не всі виживають, на жаль.

Андрій Москаленко: Власне, тут є два важливі ефекти. Перший – це є цифра, яку я завжди наводжу: 98% тих людей, які знаходяться у важких станах сьогодні в ковідних лікарнях міста Львова, вони є не вакциновані. Це перша річ.

Це правда.

Андрій Москаленко: А друга річ – що в такий непростий час потрібно вживати заходів, які є по факту ефективними. Тому перед понеділком ми чотири вихідних дні… Я тут хочу подякувати справді багатьом і рестораторам, і торговим центрам, і ринкам – ми провели спілкування з ними, яким чином з понеділка мають почати працювати ці обмеження. В результаті вчора ми в комісії затвердили протокол, де ми дуже детально прописали, на що саме має звертати увагу перевіряюча служба. Тобто не просто щось показати – є чіткі вимоги: один, два, три, чотири, п’ять. Тому що саме це є тою вимогою, яка необхідна.

Я справді дякую, що справді багато працівників погодилися вакцинуватися. До того ми організовували (ще власне і пан Марк згадував) – багато рестораторів, багато інших компаній долучалися, щоб організовано провакцинуватися.

А відповідальність є наступною: тобто є чітка вимога, що заклади можуть станом на сьогодні, поки ми є в помаранчевій зоні з карантинними обмеженнями, працювати в такому форматі, що всі працівники мають бути або вакциновані, або негативний ПЛР-тест, або антиген-тест, або, наприклад, людина перехворіла і їй ще зараз не рекомендується вакцинація. Ось і все. А ви знаєте, коли ми перейдемо в червону зону…

А це може бути вже навіть завтра.

Андрій Москаленко: Так, це може бути вже навіть завтра. Може бути таке рішення, тому що ми вже перевищили останні два дні показники червоної хони. Це означатиме, що у всі заклади (крім того, що вже є культура, спорт), а й у всі торгові центри і так далі зможуть потрапити лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Окрім тих магазинів, де можна купити хліб, де товари першої необхідності.

Панове, і от, як то кажуть, поки грім не вдарить, то баба не перехреститься. Небачений просто аншлаг з охочих щепитися від коронавірусу був і є у львівських центрах масової вакцинації. Ми от зараз можемо бачити цю картинку з торгово-розважального комплексу, що на вулиці Кульпарківській. Такої кількості людей від старту вакцинувальної кампанії у цьому ТРЦ ще не бачили. І така ситуація не лише там. Адже якщо впродовж місяця охочих вакцинуватися було від 1000 до 3000 щодня, то за минулу добу ми мали абсолютний рекорд – 6736 осіб.

Увесь цей алярм, звісно ж, збігся в часі з посиленням карантинних обмежень у Львові з 18 жовтня. Я б дуже хотів вірити, що всі ці люди цілком свідомо та добровільно прийшли зробити антиковідний заштрик задля стримування цієї смертоносної пандемії, а не тому, що їх без ковід-сертифіката просто не допустять до роботи. Пане Марку, як ви мотивували своїх працівників щеплюватися?

Марк Зархін: Ми не допускали до роботи. Перед тим, безумовно, були розмови.

Скільки тривав оцей перехідний період?

Марк Зархін: З квітня місяця. Ще раніше ми вели розмови. Але досить жорсткі такі розмови – з квітня місяця. Примусити ми не могли. Були найрізноманітніші аргументи в людей. Безумовно, більшість аргументів – що «інтернет не радить». Цей цирк продовжувався до останнього часу – до сьогоднішньої ситуації, коли ми вже на межі червоної зони. Найгірше, що я пояснював людям, що вони мусять зрозуміти: нам з цим жити довго. Що це грип – тільки дуже небезпечний грип.

Який може забрати життя…

Марк Зархін: Що масово помирають люди – і він буде надовго. Він буде постійно з різними мутаціями – можливо, менш небезпечними, більш небезпечними. Ми мусимо розуміти, що це довгі роки, а може і назавжди людство буде з тим жити, і ми будемо з тим жити. І треба якось поводитися правильно – тоді ми повернемо собі якість життя, не будемо ходити в масках, не буде цього цирку, коли ми так і собак вигулювали по парках. Хочеться, щоби все повернулося якось так, як ми жили, – нормально, якісно, щоби дихати не через маску.

Пане Андрію, з тими довжелезними чергами, які ми бачили щойно в центрах масової вакцинації вже кілька днів поспіль – власне, чи достатньо є вакцини? Тому що я такого напливу охочих щепитися давно не бачив. І чи готові нарощувати темпи вакцинації?

Андрій Москаленко: Вакцини є достатньо. У нас у місті є сто медичних бригад, які можуть здійснювати вакцинацію. Фактично всі вони зараз уже задіяні. Тобто вони працюють як на стаціонарних пунктах, чотирнадцяти, по поліклініках (вчора ми прийняли рішення продовжити роботу до 20:00), і на центрах масової вакцинації – це, як ви згадували, і «Форум», і Victoria Gardens, і інші (там до 18:30). І я думаю, що ми так само продовжимо ще одну зміну фактично, тобто це буде по факту вже майже три зміни працювати бригад до 20-ої для того, щоби максимально всі охочі могли щепитися.

І, попри нарощування темпів щеплення у Львові, Україна на загал продовжує пасти задніх за рівнем вакцинації населення від коронавірусу серед євроспільноти. Ми з вами, панове, є абсолютними аутсайдерами за рівнем імунізації на сьогодні. Адже лише трохи більше шести мільйонів українців пройшли повний курс вакцинації, що становить тільки близько 15% усього населення нашої країни. Пропоную поглянути на рівень вакцинації по регіонах, які межують, зокрема, з Львівською областю, де рівень вакцинації порівняно високий – у межах 20%. Але якщо дивитися на криву повної імунізації, то вона ще дуже і дуже низька – лише місто Київ має наразі найкращу динаміку щеплення.

Та у світовому рейтингу Україна перебуває у районі 15 десятка, і найближче до нас Пакистан, а позаду – Бангладеш. Як ви можете бачити, з нами в одному антивакцинальному човні такі країни, як Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина та РФ.

А це для порівняння топ найбільше вакцинованих країн Європи – не дивно, що тут ми можемо бачити такі розвинуті країни, як Португалія, Іспанія, Данія, Італія, Франція та Німеччина. От Данія, власне, першою у Європі зняла всі карантинні обмеження у вересні, далі Норвегія, Португалія відкрилися буквально з жовтня. Натомість Україна на сьогодні третя в Європі за добовою смертністю і поширенням ковіду. Як ви це, пане Андрію, можете прокоментувати? І що будемо з тим робити, як нарощувати, щоби дійти бодай до 50% про вакцинованого населення?

Андрій Москаленко: Ситуація справді є досить складною – це скажуть лікарі. І власне в чому є складність цього штаму, який зараз є – він вражає дітей. І, мабуть, ви знаєте, що збільшена кількість ліжок для дітей в «Охматдиті». Сьогодні ми інспектували дитячу лікарню на Орлика, яка готується наступною до прийому дітей – вона має бути включена. Вона не була, взагалі навіть не розглядалася під час попередніх хвиль так серйозно, щоби її включати, її готувати.

Але також я скажу, що мова йде про ускладнення. Тобто дуже багато супутніх ускладнень – і діабет, й інші, про це лікарі можуть говорити, дається від ковіду. І тому тут насправді є одна цифра, яку треба пам’ятати, я завжди її повторюю: 98% людей, які є зараз у складному стані, які лежать на Топольній, які лежать у 8-й лікарні, – вони є не вакцинованими.

Пане Андрію, ви згадали про дітей, і це важливо, тому що відучора вони пішли на канікули, всі школярі на два тижні. Тобто чи пов’язано це якось із невакцинацією вчителів – чи це пов’язано з тим, що оцей ковід почав вражати дітей?

Андрій Москаленко: Вакцинація вчителів є на рівні понад 80% – ми досягли цього показника. Але власне на канікули і на обмеження діяльності пішли не лише школи, а й усі секції, гуртки – фактично позашкілля. Зараз функціонують лише садочки. З чим це пов’язано? Це пов’язано з тим, що поширюється серед дітей.

На момент, коли ми проводили минулого тижня засідання штабу, який пропонує рішення на комісію ТЕБ і НС, фактично 190 дітей тих, які були обстежені, мають захворювання. Це більше, ніж учителі. І це тільки ті, які були обстежені. А скільки було не обстежених? Воно просто дуже сильно поширюється серед дітей.

Тому станом на сьогодні важливо всім батькам почути, аби максимально обмежити будь-які комунікації дітей, де може бути зараження. Тому що по факту воно може проходити без особливого вияву, але можна заразити старших, дідуся, бабусю. Тому оці два тижні є критично важливими.

Пане Марку, зважаючи на темпи вакцинації взагалі по Україні, ми можемо припустити, що ці карантинні обмеження в нас точно не останні. Але закритися тому самому ресторану в Європі і закритися тому самому ресторану в Україні – ну, це трошки не до порівняння. І всі ми бачили, як закривалися заклади в центрі міста і вже не відкривалися під час першої хвилі. Як ви прогнозуєте, чи вдасться зберегти робочі місця навіть оцих вакцинованих працівників – і чи вдасться пережити оцю нову хвилю?

Марк Зархін: Мені важко прогнозувати взагалі, тому що це залежить від термінів локдауну, від частоти локдаунів, які можуть відбуватися. Дуже багато людей…

Принаймні те, що ми бачимо зараз, – що ми вже фактично на межі червоної зони.

Марк Зархін: Ну, вибачте за емоції, але обличчям Львова є ресторанний і готельний бізнес, сфера гостинності. І на сьогоднішній день це обличчя змарніло, як ніколи. Люди йдуть звідси. Йдуть ті, які пропрацювали 10, 15, 20 років. Навіть були династії – і вони перериваються, тому що люди йдуть з цієї бранжі. Що далі буде, мені важко сказати. Ми будемо всіма силами відновлювати ресторани, але це не від нас залежить. І прогнозувати – невдячна робота зараз.

Пане Андрію, з 25 жовтня ми очікуємо і на нові обмеження. І от, знову ж таки, завтра в очікування комісії ТЕБ і НС. Можливо, ми потрапляємо в цю червону зону. Які сценарії розглядаються зараз?

Андрій Москаленко: Власне, якщо показники будуть взяті завтра до уваги (а завтра буде засідання державної комісії), то цілком на основі цих показників є можливість прийняття рішення про червону зону. Тому що станом на сьогодні немає спаду динаміки – динаміка продовжується. Як я вже сказав, якщо ця динаміка буде продовжуватися, то цілком ймовірно, що за два тижні може цілком фізично не бути ліжкомісць. Тобто ми розуміємо, якої складності це ситуація.

Тому потрібно вживати кардинальних кроків, складних, непопулярних. І про це, звичайно, складно говорити – але ми маємо про це говорити. Тому обмеження можуть бути наступними – що фактично доступ до всієї сфери послуг може бути виключно за умови, якщо людина вакцинована або має негативний тест. Окрім того, де справді потрібно піти придбати речі першої необхідності – тобто це їжа. Тобто таким чином.

Тому ми маємо бути до цього готовими – що ми заходимо в абсолютно новий формат життя, якого не було раніше. Тобто, умовно кажучи, сертифікат у телефоні має стати звичною для нас справою на цей непростий період. І те, від чого ми можемо відмовитися, – ми повинні відмовитися. Тому що це або нам, або комусь іншому може врятувати життя.

Була інформація, що ці моніторингові групи, які будуть працювати і перевіряти оці сертифікати, будуть робити це вибірково. Яким чином це буде відбуватися? Тобто в якісь заклади ми будемо заходити перевіряти, в якісь ні? Роз’ясніть, будь ласка, цю ситуацію.

Андрій Москаленко: Власне протягом чотирьох днів до понеділка ми дуже активно комунікували із Продспоживслужбою, з поліцією, де проговорювали, на що саме буде скерований момент перевірки. Тому було визначено, що, наприклад, кожен заклад може мати листок, де буде визначено, хто вакцинований, хто має ПЛР-тест – і тоді вже перевіряючий може попросити вибірково одну або другу людину показати цей тест. Він може бути, який заклад приймає на власний розсуд рішення, чи він має вже зібрані роздруківки, або працівник показує це на телефоні. Це, звичайно, залежить і від розмірів закладу, від специфіки. Тому що якщо одна людина працює – зрозуміло, що це просто. Якщо працює великий заклад, де є 50, 100 людей – це зовсім інший формат.

Багато людей власне давали різні зауваження, ми їх врахували. Вже почалися перевірки, і завтра будуть відбуватися дуже активні перевірки на транспорті, тому що є питання дотримання маскового режиму – тобто ми розуміємо, що транспорт є одним із поширень.

Так, все частіше, до речі, в транспорті їздять люди без масок.

Андрій Москаленко: І насправді мова не буде взагалі йти, чи це комунальний перевізник, чи це приватний перевізник – штрафи будуть накладатися і відповідальність буде обов’язковою.

Пане Марку, QR-коди оці – це не наше ноу-хау, воно вже давно працює у Європі. Як вам такий досвід? Я так розумію, що, можливо, ці коди будуть перевіряти і ваші працівники для тих, хто захоче відвідати заклад.

Марк Зархін: Думаю, що це відбудеться найближчим часом. Я вважаю, що це дуже добре – це якраз інновація, яка допомагає якомога швидше і безболісно, не створюючи черг, пропускати людей, які хочуть у заклади, в кінотеатри чи десь там у сфері услуг отримати ці услуги. Я цього не боюся. Я боюся іноді, коли приходять перевірки, коли вони не до кінця знають норми і правила…

Всі ми пам’ятаємо карантин вихідного дня, коли ці групи налітали на заклади харчування.

Марк Зархін: Ну якраз…

Підприємці повстали проти цього, і якраз місто підтримало.

Марк Зархін: Були ці проблеми, але зараз також не всі… От вчора у мене в одному із закладів чомусь, крім представників і чиновників, були представники Нацгвардії. Не знаю, навіщо Нацгвардії ходити – якби ми якийсь супротив чинили чи щось таке… І вони не до кінця знали правила, які узгоджені з міською радою, і це… Я думаю, що їм треба почитати якраз цей документ і поводитися згідно з правилами.

Був також інцидент, як не дивно, з журналістами – один із каналів прийшов і почав вимагати документи. Документи на сьогоднішній день, згідно з правилами, не може вимагати навіть поліція – групи, які перевіряють, вони мають право вимагати документи. Але, знаєте, у порівнянні з тією небезпекою, яка зараз стоїть, – це все дурниці і неважливі речі. Я думаю, це можна буде в переговорах із міською радою…

Пане Андрію, вочевидь зараз нас дивляться багато підприємців. Ви можете чітко роз’яснити, хто може приходити і перевіряти власне ці документи?

Андрій Москаленко: Власне, що є моніторингові групи, які складаються з Держпродспоживслужби, поліції, може також бути представник районної адміністрації. І ми чітко прописали, що можна і що потрібно показати. Це чітко визначено у протоколі. Як я згадував, має бути журнал, у кожному закладі він називається по-своєму, де записано тих людей, які є по факту: ім’я та прізвище і документ, який підтверджує вакцинацію, або негативний ПЛР-тест, або антиген-тест, або довідка про те, що людина перехворіла і ще не минуло 180 днів від моменту останнього підтвердження тестом. Тому…

А те, що пан Марк казав – що є представники Нацгвардії. Чи узгоджений склад цих моніторингових груп?

Андрій Москаленко: Якщо трапляються будь-які ситуації, які, звичайно, завжди можуть ставатися, тому ми завжди на контакті. Я можу сказати, що є багато різних груп і у WhatsApp, і в Telegram, є телефон гарячої лінії і Центру підтримки підприємництва. Можна звертатися туди, тому що на всі випадки потрібно реагувати саме тому, щоби не виникало зайвих дискусійних питань. Тому що, ще раз кажу, в цей складний момент потрібно робити саме те, що дає результат. Якщо ми заходимо в заклад, заклад 100. 200, 300 метрів або менше, чітко видно, що всі вакциновані, показують у «Дії» чи роздруковано, в масках, чисто, дотримання – ну то які можуть бути питання? Навпаки, нема змісту. Я тому хочу сказати, що таких людей є багато, багато підприємців. Не має значення, чи це ринок, чи заклад громадського харчування – вони справді показують приклад. Бо дуже часто побутує така думка, що не дотримуються. Ні, дотримуються, багато дотримуються. Просто, мабуть, більше говорять про того, хто десь не дотримався. І тому треба підтримувати…

Добре, як реагувати тим, хто бачить, що не дотримуються?

Андрій Москаленко: Дивіться, якщо не дотримуються, то є відповідальність і є штраф. Ось і все, таким чином накладається. Просто я ще раз звертаю увагу, чому це важливо. Сьогодні справді лікарі вже знову перейшли в ту складну динаміку роботи, що…

На межі можливостей…

Андрій Москаленко: На межі можливостей, цілодобової роботи. Тому ми сьогодні справді маємо дякувати лікарям, сьогодні ми маємо розуміти, що в нашому місті є ті, хто сплачують податки, і ми маємо толерантно до них ставитися. Але маємо розуміти, що ті обмеження, які вступають, – вони повинні захистити, дати змогу захистити якомога більше життів.

Насправді були меседжі про те, що в певних лікарнях не вистачає персоналу, що не підходять… Всі ми розуміємо, що не так багато є медперсоналу на ту кількість ліжкомісць, які є у нас в лікарнях. Панове, будемо потрохи підсумовувати сказане. От що б ви хотіли сказати тим, хто досі вагається, вакцинуватися йому чи все таки ні, пане Марку?

Марк Зархін: Однозначно вакцинуватись. І навіть якщо ти не хочеш цього робити, то подумай про тих, хто навколо тебе.

Пане Андрію, наскільки проблема буде в місті без цього ковід-сертифікату надалі?

Андрій Москаленко: Тут усе залежить від розуміння ситуації. Ще раз треба звернути: ковід-сертифікат – це похідна. Безпека людини для того, щоб уберегтися. Під час попередньої хвилі цього не було – не було як вберегтися. Сьогодні цей момент є. 95% людей, які є в лікарнях, – вони є не вакциновані. Сьогодні лікарі працюють на межі можливостей. І просто маленька річ, коли хтось їде у транспорті, заходить у якийсь заклад, вдягнути маску – це як мінімум повага до лікаря. Тому давайте її показувати.

Отож, як швидко ми дамо раду з тим коронавірусом і коли знову зможемо видихнути врешті з полегшенням – певно, одному Богові відомо. Але від кожного з нас це також залежить: захисні маски, соціальна дистанція, часте миття рук та, звісно ж, вакцинація – ось наш із вами рецепт здоров’я.

А про цей геть непростий період антиковідних умов та обмежень у місті ми говорили сьогодні з Марком Зархіним, знаним львівським ресторатором, та Андрієм Москаленком, заступником міського голови Львова. Дякую вам, панове, з цю розмову.

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