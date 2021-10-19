За дорученням прем’єр-міністра для регіонів України встановлено виконання цільових показників за охопленням вакцинацією проти Covid-19 на рівні 1,5 мільйона щеплень на тиждень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже підписав і розіслав відповідні доручення, повідомила вранці у вівторок, 19 жовтня, прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені – і окремі регіони, наприклад, Полтавська та Херсонська [області], вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією», – сказав Ляшко.

Загалом із 24 лютого до 18 жовтня в Україні зроблено 14,6 млн щеплень. Першою дозою вакциновано трохи більше 8 млн людей, а двома дозами – понад 6,5 млн. Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень. Щоб досягнути планованого МОЗ показника, середній добовий показник має становити близько 215 тис. щеплень.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що із входженням у червоний рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі.

Ляшко наголосив, що головне завдання для місцевої влади – збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їхньої роботи максимально зручними для населення. На цьому також наголосив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді.

Зазначимо, що за добу 18 жовтня в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 538. Дослідження показують, що смертність від штаму коронавірусу «Дельта» серед невакцинованих в 11 разів вища, аніж у вакцинованих.