За минулу добу вакцинувалась рекордна кількість мешканців Львівщини
На Львівщині за добу провакцинувалося 16 673 мешканців області. Це рекордна кількість від початку кампанії з вакцинації, яка стартувала в Україні наприкінці лютого цього року. В області є достатня кількість вакцин проти цієї недуги, тож ті, хто ще не зробив щеплення, можуть вакцинуватися у будь-який зручний для них час, повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.
«Заради нас всіх потрібно довести область до високого рівня вакцинації і зробити наше населення стійким до Cоvid-19», – стверджує директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
Станом на 20 жовтня на Львівщині щеплення від коронавірусної інфекції отримали 914 257 осіб (з них – 392 667 другою дозою):
- «Covieshield» – 38 403 людей,
- «AstraZeneca» - 122 884,
- «Coronavac» - 226 667,
- «Pfizer» - 375 880,
- «Moderna» - 150 423.
До слова, 19 жовтня на Львівщині зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від початку пандемії – 65. Навесні цього року пікові показники смертності були 9 і 13 квітня, коли реєстрували по 35 смертей на добу.