Вакцин від коронавірусу на Львівщині є достатньо

На Львівщині за добу провакцинувалося 16 673 мешканців області. Це рекордна кількість від початку кампанії з вакцинації, яка стартувала в Україні наприкінці лютого цього року. В області є достатня кількість вакцин проти цієї недуги, тож ті, хто ще не зробив щеплення, можуть вакцинуватися у будь-який зручний для них час, повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

«Заради нас всіх потрібно довести область до високого рівня вакцинації і зробити наше населення стійким до Cоvid-19», – стверджує директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Станом на 20 жовтня на Львівщині щеплення від коронавірусної інфекції отримали 914 257 осіб (з них – 392 667 другою дозою):

«Covieshield» – 38 403 людей,

«AstraZeneca» - 122 884,

«Coronavac» - 226 667,

«Pfizer» - 375 880,

«Moderna» - 150 423.

До слова, 19 жовтня на Львівщині зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від початку пандемії – 65. Навесні цього року пікові показники смертності були 9 і 13 квітня, коли реєстрували по 35 смертей на добу.