У селі Городок на Рівненщині у домашнього кота виявили сказ. Тварина інфікувала шістьох людей, їх скерували на лікування. Наразі невідомо, де домашня тварина підхопила небезпечну хворобу.

Як повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, випадок сказу зафіксували у селі Городок Рівненського району. Хворий домашній кіт покусав шістьох мешканців села. Наразі вони отримують відповідне лікування від сказу.

«Потерпілі скеровані до КНП «Клеванська лікарня ім. В.Вервеги» для консультації лікарем рабіологом та призначення антирабічного лікування. Спеціалістами ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ України» проведені відповідні заходи з метою локалізації та ліквідації вогнища», – йдеться у повідомленні.

Сказ – важке захворювання, яке без лікування завершується летально. З основних ознак розвитку захворювання є водобоязнь, утруднення під час ковтання рідини, поява судом при спробі пити воду. Тому сказ називають ще й гідрофобією. Смерть наступає протягом перших п’яти днів хвороби.

На сказ хворіють всі теплокровні тварини включаючи мишей, щурів, зайців, ондатр, але найчастіше в області фіксують сказ серед котів та лисиць.