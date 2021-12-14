Через виявлення сказу у козла в селі Залужжя Дубенського району на Рівненщині з вівторка, 14 грудня, введено карантин. У зоні дії карантину заборонено відловлювати та полювати на диких тварин, а також вивозити їх. Водночас керівникам мисливських угідь доручили провести відстрілювання лисиць як основного поширювача вірусу сказу.

У зв’язку з підтвердженням сказу свійської тварини у Залужжі 14 жовтня було проведено оперативне засідання Дубенської районної протиепізоотичної комісії. Як повідомляє Дубенська райдержадміністрація, рішенням комісії в Залужжі з цього дня введено карантин на 60 днів. У загрозливу зону потрапляють ще вісім сіл у радіусі 10 км: Грядки, Семидуби, Довге Поле, Соснівка, Нагоряни, Іваниничі, Бондарі та Плоска.

«Рішенням комісії введено заборону на відловлювання й вивезення диких тварин на території мисливських угідь, які входять в загрозливу зону вогнища сказу. Керівникам мисливських угідь організувати та провести діагностичний відстріл 5-10 диких м’ясоїдних на неблагополучній території для лабораторного дослідження на сказ», — ідеться у повідомленні районної адміністрації.

У мисливських господарствах також мають провести депопуляцію червоної лисиці до кількості одна тварина на 1000 га. Лисиці вважаються основними поширювачами вірусу сказу у природі. Сказ є смертельно небезпечним для заражених тварин та для людей.