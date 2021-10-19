Частину Городенки визначено неблагополучною територією

На Прикарпатті лабораторія Держпродспоживслужби виявила сказ у собаки, який покусав свою власницю. Через виявлений сказ у Городенці оголосили карантин. Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомила прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Захворювання у тварини виявили за результатами лабораторного дослідження методом люмінесцентної мікроскопії. «З метою координації дій з ліквідації захворювання Городенківським управлінням проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісій, рішенням якої затверджено план заходів з ліквідації сказу, визначено неблагополучною територією частину м. Городенка, накладено карантинні обмеження та розпочато заходи з ліквідації сказу», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби

Водночас власникам домашніх тварин нагадують, що для запобігання виникнення сказу потрібно щороку проводити щеплення. Якщо з’явилися клінічні ознаки захворювання, - інформувати службу ветеринарної медицини або доправити тварину для огляду у ветеринарну установу.