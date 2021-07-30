У Більшівцях ветеринари проводиться подвірний обхід для виявлення хворих та підозрілих твари

На Прикарпатті лабораторія Держпродспоживслужби виявила сказ лисиці, яку знайшли на території особистого селянського господарства. Вона вкусила мешканця селища Більшівці, що за 10 кілометрів від Галича. Про це у пятницю, 30 липня, повідомила прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Захворювання виявили за результатами лабораторного дослідження методом люмінесцентної мікроскопії. «Для ліквідації захворювання при Галицький міській раді проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, рішенням якої затверджено план заходів з ліквідації сказу, визначено смт. Більшівці неблагополучною територією та накладено карантинні обмеження», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби

У Більшівцях ветеринари проводиться подвірний обхід, клінічний огляд всіх сприйнятливих тварин для виявлення хворих та підозрілих у захворюванні тварин, а також проводять профілактичну вакцинацію.