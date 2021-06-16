У Білоцерківському районі ввели карантин через виявилений у кота випадок сказу. Про це повідомляє Білоцерківська районна державна адміністрація.

Мешканка села Яблунівка знайшла на вулиці і забрала додому безпритульного кота. Але майже одразу він почав кусатися і поводити себе агресивно. Через кілька днів тварина померла. Медики провели обстеження і встановили, що у кота був сказ.

З огляду на це, Білоцерківська райдержадміністрація вирішила запровадити карантин на території 11 сіл.

«Було накладено карантин на територію с. Глибочка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакали, с. Мала Вільшанка, с. Сорокотяги, с. Мала Сквирка, с. Фесюри, ​​с. Фастівка, с. Коржівка, с. Щербаки, а також територію мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації "Мисливці та Рибалки" і ТОВ "Зелений Гай" в межах певної зони», – йдеться в повідомленні райдержадміністрації.

Також під обмеження потрапили території мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації «Мисливці та Рибалки» та ТОВ «Зелений Гай» в межах визначеної зони.

Коротко про сказ

Сказ – це гостре інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, за якого вражується центральна нервовасистема з ознаками поліенцефаломієліту, супроводжується паралічами і завжди закінчується смертю.

Людина заражається під час укусу тварини або коли її слина потрапляє на слизові оболонки чи пошкоджену шкіру, через подряпини. Вірус сказу дуже чутливий до дії ультрафіолетових і прямих сонячних променів, висушування, гине миттєво при звичайних режимах пастеризації, кип’ятінні, дії 45-70% розчину спирту, мильного розчину. П’ятивідсотковий розчин йоду вбиває вірус протягом однієї хвилини. В слині вірус сказу зберігається одну добу, в замороженому стані – 75 днів.

У рані вірус може зберігатися від кількох годин до кількох тижнів.Інкубаційний період – від 7 днів до року і навіть більше. Розповсюджують сказ у природі лисиці, вовки, єнотовидні та бродячі собаки. Захворівши, дикі тварини перестають боятися людей, навіть удень можуть забігати в населені пункти, нападати на людей або тварин. Сказ у котів та собак проходить по різному.

У котів він реєструється частіше, ніж у собак. Останніми роками сказ котів є причиною інфікування кожної третьої людини. Сказ у котів має набагато гостріший перебіг. Перші ознаки: у тварини збільшується занепокоєння, з’являється хриплість голосу, погляд стає переляканим. У стані агресії вони нападають на господарів, інших людей. Під час нападу тварину важко відірвати від рани через спазм жувальних м’язів. Рани глибокі, їх краї злипаються і важко піддаються обробці.

У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини.