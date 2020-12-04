Місце, де загинула хвора на сказ тварина, продезінфікували

У Баранівці на Житомирщині та на прилеглій території ввели карантин через хвору на сказ білку, яка вкусила чоловіка. Про це у п’ятницю, 4 грудня, повідомило «Суспільне».

Відомо, що 1 грудня мешканець Баранівки зловив білку у лісі та приніс її додому, де вона його вкусила за руку. Наступного дня тварина померла, а експертиза підтвердила у неї сказ. Місце, де загинула білка продезінфікували.

4 грудня державна надзвичайної протиепізоотична комісія Баранівської райдержадміністрації ввела карантин у Баранівці та на прилеглій території у радіусі 3 кілометрів.

Комісія також затвердила план проведення профілактичних заходів щодо тварин, які хворіють на сказ. До якого часу триватиме карантин наразі невідомо.

До слова, Баранівка – місто районного значення у Житомирській області, де проживає близько 12 тис. осіб.