Хлочика подряпав невідомий кіт на вулиці

У четвер, 3 вересня, до Пустомитівської центральної районної лікарні з Яворова госпіталізували 8-річного хлопчика, в якого є підозра на сказ. Його на вулиці подряпав невідомий кіт. Хлопець у реанімації.

Як повідомили лікарям батьки, кіт накинувся на хлопця на вулиці, подряпав його. Бродячий це кіт чи когось із господарів, вони не знають.

Батьки відразу звернулися по медичну допомогу до чергового лікаря, хлопчика огляну хірург, обробив рану і йому призначили препарати від сказу – антирабічну вакцину.

«Хлопчик отримав дві дози препарату, на другу дозу отримав реакцію. У нього піднялася температура, було погане самопочуття, боліли руки, ноги. Хочу наголосити, що у хлопчика ще не діагностовано сказ, є лише підозра. Сьогодні його госпіталізували у Пустомитівську районну лікарню», – повідомила ZAXID.NET в.о. районного педіатра Тетяна Гунькало.

Як повідомила ZAXID.NET в.о.начмеда Пустомитівської районної лікарні Наталія Максим, є підозра на сказ. Хлопчик в реанімації.

Нагадаємо, що сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Як попередити захворювання на сказ?

1. Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами. Пояснити дітям, чому не можна гратися, гладити тощо невідомих тварин.

2. Вчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин.

3. Якщо покусала або ослинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу слід ретельно промити під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробити спиртом або йодом (перекисень не підійде), накласти пов'язку і якомога швидше звернутися до лікаря, щоб провести антирабічне лікування.