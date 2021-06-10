У Львові у Домівці врятованих тварин, що у парку «Знесіння», виходжують лисенят, які потерпіли від рук людей. Зараз там є 11 дорослих та 6 маленьких рудих. Когось із них хотіли втопити, когось продавали на притравочні станції, а деякі звірята отруїлися через хімічне обприскування полів.

Домівка врятованих тварин у парку «Знесіння» працює вже три роки. Це місце, де прихисток отримують всі звірята із нелегкою долею. Часто ті, кого кривдили люди. Зараз там проживає понад дві сотні тварин. Деякі перебувають постійно, а інших згодом відпускають у природу. У Домівки вже навіть є постійні друзі, які ледь чи не щодня приходять і приносять різні смаколики для тварин.

Кожного ранку працівниця Домівки врятованих тварин Анастасія приходить до маленьких лисенят.

«Ти заходиш, маєш спершу прибрати, дати їм їсти, а тоді вже приділяти увагу. А вони не дають зробити першочергові справи, вони відразу хочуть бавитися», – розповіла працівниця Домівки врятованих тварин Анастасія Монтянова.

Ці малята оселилися тут цього року. Усі вони потерпіли від людей.

«Одне потрапило з Привокзального базару. Його там вантажник десь у селі в себе зловив, тягав по базарі. Потім масово почали поступати лисенята з отруєнням, через те, що зараз фермери недобросовісно кроплять свої поля. Ще четверо лисеняток із бродівського притулку. Їх знайшли люди десь у селі і, щоб вони не їли в майбутньому їхніх курей, вирішили потопити їх», – розповів керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Усіх лисенят у домівці підлікували, відправили на карантин. Тепер вони почуваються добре. Тож їх відгодовують, аби набиралися сил та підростали. Раціон спеціально розробляє ветеринар.

«Зараз, доки вони менші, то стараємося давати більше м'ясо. Також сезонні овочі та фрукти. Вони вже в цьому році їли полуницю, пробували. Вона їм сподобалася. Коли буде ще сезон черешні, малини, смородини, то вони так само будуть їсти», – пояснює Анастасія Монтянова.

У лисенят, які потрапили у домівку, – дві долі. Деяких, якщо вони здорові та дикі, готують до повернення у природу: їх по-особливому годують, тренують. Щоб тварини не звикали, з ними контактує лише одна людина. Та є й такі, які залишаться у домівці назавжди. Вони мають як фізичні, так і моральні травми. А також – звикли до людей. Тому у дикій природі не дадуть собі ради. У домівці вже є лиси, які живуть там постійно.

«До прикладу, Лєнка. Вона потрапила до нас зовсім маленькою – такою як долонька. Її зоозахисники викупили з притравки і привезли до нас. Вона така, зовсім контактний лис. Ти з нею прибираєш разом у вольєрі. Вона краде всі ключі, все, що ти маєш у кишенях, все, що ти поклав у відро», – розповів керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Одна з причин, чому люди недолюблюють лисиць, вони переносять сказ. Та за час роботи домівки тут із такою недугою був лише один лис.

«Так, в більшості лиси переносять сказ. Через те, що вони їдять мишей, а саме миші є збудниками цього сказу у них. Однак, це ті самі собаки й ті самі коти. Просто вони дикі. Але вони ж мають таке саме право на життя. У цивілізованих країнах зі сказом борються вакцинацією тварин», – пояснює Орест Залипський.

Загалом зараз у Домівці врятованих тварин мешкає приблизно 250 тварин. Для усіх охочих їх провідати, двері відчинені щодня, а вхід – безкоштовний. Натомість можна принести із собою гостинці для тваринок. Що смакуватиме їм найкраще, можна дізнатися на сторінці Домівки врятованих тварин у Facebook.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter