50-річний мешканець Хмельниччини захворів на ботулізм після вживання консервованих огірків. Чоловіка госпіталізували у медзаклад в важкому стані, але після введення протиботулінічної сироватки йому стало краще. Цьогоріч це перший випадок ботулізму в Хмельницькій області.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET лікарка відділення моніторингу факторів навколишнього середовища Хмельницького центру контролю хвороб Зоя Мамонтова, консервовані огірки чоловік їв 26 квітня. Наступного дня в нього почались розлади травлення. «Швидку» чоловік викликав за два дні після цього, коли в нього погіршився зір, стало важко ковтати і виникла сильна слабкість.

Спершу чоловік перебував у Славутській міській лікарні, а тоді його переправили до Хмельницької інфекційної лікарні. Стан пацієнта лікарі оцінювали як важкий, але після введення протиботулінічної сироватки йому стало краще. Наразі чоловік перебуває на лікуванні.

За словами Зої Мамонтової, цьогоріч це перший випадок ботулізму в області. Минулоріч таких випадків було чотири.

Додамо, що ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже за дві години після споживання зараженої їжі. Але найчастіше симптоми проявляються через 12–24 години.

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);

ураження м’язів шиї та кінцівок.

У важких випадках людину турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, розвивається дихальна недостатність. За перших проявів таких симптомів необхідно негайно викликати медиків, оскільки ботулізм без лікування призводить до летальних наслідків.